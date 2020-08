Rodrigo Lussich le hizo una pregunta íntima a Noelia Marzol sobre su separación

El periodista indagó sobre los verdaderos motivos de la separación y le hizo una fuerte pregunta Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 09:02

Noelia Marzol confesó hace dos semanas que se separó de su novio, el futbolista Ramiro Arias en plena cuarentena. Invitada vía Skype a Intrusos, Rodrigo Lussich indagó sobre los verdaderos motivos de la ruptura y el hizo una fuerte pregunta íntima: "¿A tu novio no le molestó el video en el que estás con un juguete sexual?".

Recordemos que la bailarina forma parte del el elenco teatral de Sex: viví tu experiencia, de José María Muscari, y debido a la pandemia de coronavirus adaptaron la obra al mundo virtual, y cada uno de los integrantes - entre los que también están Gloria Carrá, Felipe Colombo, Esther Goris y Diego Ramos-filma desde su casa sus participaciones.

En ese contexto, Marzol comparte algunos adelantos en sus redes sociales, pero el contenido completo lo visualizan luego de comprar una entrada. En uno de sus últimos clips protagonizó una escena sensual con un juguete sexual, y fue ese detalle el que sorprendió al panelista de Intrusos, y lo que lo llevó a consultarle sobre los efectos que podría haber tenido en la pareja.

La fuerte pregunta íntima de Rodrigo Lussich a Noelia Marzol - Fuente: América 05:56

Video

"Ese video tan hot, donde estás con un juguete sexual en particular, ¿no le jorobó a tu novio, actual exnovio?", lanzó Lussich, mientras Marzol lo negaba moviendo la cabeza de un lado al otro. "¿No tuvieron problemas? ¿No se discutió por eso?", insistió, y ante la negativa de la bailarina, comentó: "¡Pero qué modernos que son!".

"No. Me encantaría tenerlo a Rami en este momento para que él mismo lo diga, pero no, para nada, es en el marco de Sex virtual, sabe que es mi trabajo", aseguró Marzol. Sin embargo, reconoció que ella también tuvo dudas cuando decidieron trasladar lo que sucedía en el teatro a la virtualidad: "Sabíamos que corríamos riesgo de que se viralizaran las cosas y que todo el mundo vea la experiencia descontextualizada, y eso sí es chocante".

La bailarina reveló que incluso ya iniciaron acciones legales sobre el tema, porque va en contra de los derechos de la obra que algunos fragmentos circulen en las redes sociales. "Incluso están queriendo vender los videos en otras páginas, como si fueran parte de nuestra vida privada, y no es así, son personajes que creamos, es ficción", reveló.

Jorge Rial insistió en los límites delgados que roza el espectáculo: "Es medio raro, no se sabe bien qué es todo esto, porque es bastante fuerte". Sin titubear, y manteniéndose firme como férrea defensora de la obra, Marzol le explicó: "Dejemos en claro que esto no es un contenido pornográfico, es una experiencia erótica donde se trata la sexualidad como un tema más, sin los tabúes típicos".

"Hay un sexólogo incluso que le da información a las personas sobre distintos temas, y eso es muy valioso, porque hay muchísima desinformación sobre todo esto", cerró.