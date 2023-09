escuchar

La condena a 30 años de prisión que recibió el actor Danny Masterson la semana pasada por dos causas de abuso sexual sacudió al mundo del espectáculo. Y mientras en las redes se repudió masivamente la defensa que hicieron Mila Kunis y Ashton Kutcher de su amigo durante el proceso judicial, los fans de That 70′s Show resaltaron la figura de Topher Grace en las redes sociales. ¿Cuál fue la actitud del actor que lo convirtió en tendencia en Twitter/X?

Masterson, Kunis, Kutcher, Grace, Laura Prepon y Wilmer Valderrama alcanzaron la fama mundial por sus interpretaciones en la exitosa serie realizada entre 1998 y 2006, en donde le ponían el cuerpo a un grupo de amigos que vivía en un pequeño pueblo de Wisconsin. Sobre el detrás de escena de esta producción fue mucho lo que se comentó: los jóvenes no tenían la misma relación delante y detrás de cámara .

Según un artículo publicado en el portal TZM, Topher Grace alguna vez fue etiquetado como un outsider en el set: no solía compartir tiempo con el resto del elenco y una vez que terminaban las jornadas de grabaciones prefería volver a su casa antes que salir con sus compañeros. Así lo documentó el programa de E! True Hollywood Story, donde también contaron que lo solían retratar como un “snob” y la gente que lo rodeaba pensaba que él se creía demasiado bueno para estar con el resto de los chicos. Esa actitud, a la que siempre tildaron como antipática, después del encarcelamiento de Masterson tomó otro sentido.

Con el actor que interpretaba a Hyde en la cárcel y ninguna declaración pública de Grace, los seguidores del actor que le dio vida a Eric Forman se ocuparon de resaltar su vieja actitud asegurando que, quizá, su reacción fue prudente antes que antipática. También contrapusieron la actitud de Kunis y Kutcher a la del certero silencio de Grace. Y con ese masivo apoyo, lo volvieron tendencia en Twitter/X.

“ Felicidades a Topher Grace, que es tendencia por ser el único miembro de un elenco que no habló en favor del violador convicto ”, señaló un usuario de la exred del pajarito. “¡Publicación de agradecimiento a Topher Grace! Siempre me pregunté por qué no participó cuando Ashton Kutcher, Danny Masterson y Wilmer Valderrama abrieron (invirtieron en) un restaurante juntos. Ahora tiene sentido, él lo sabía mejor. También era el ‘marginado’ del programa y se fue temprano. Él no es como ellos”, escribió otro.

Apoyo a las víctimas

Quien sí compartió su punto de vista de la situación que atraviesa Danny Masterson fue Ashley Hinshaw, la esposa de Grace. En una historia que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz y modelo estadounidense fue contundente: “ A cada víctima de violación que es retraumatizada al presenciar el debate de una sociedad que centra su atención en lo que le va a pasar al violador... Las veo ”, escribió. De fondo, se hallaba la imagen de un cielo azul y parte de un árbol.

La semana pasada, Masterson fue sentenciado a 30 años de prisión por dos causas de abuso sexual por las que había sido encontrado culpable en mayo de este año. El actor, quien mantuvo su inocencia durante todo el proceso judicial, fue condenado por dos de los tres cargos que se habían presentado en su contra. Las víctimas testificaron que Masterson las drogó antes de violarlas violentamente.

Masterson había sido acusado de abusar sexualmente de tres mujeres pero el jurado lo condenó por solo dos de esas causas, ya que no pudo llegar a un veredicto unánime respecto a la tercera denuncia, realizada por una expareja del actor. En la sentencia, las tres mujeres le solicitaron a la jueza de la Corte Suprema de Los Ángeles un momento para expresar el daño irreparable que les provocó el actor.

El actor Danny Masterson fue condenado a 30 años de prisión después de haber sido declarado culpable de violación a dos mujeres a principios de este año NETFLIX - NETFLIX

Una de las víctimas, cuya identidad permanece reservada, describió a Masterson como “un cobarde, un monstruo sin corazón”, mientras que la segunda en pedir la palabra se dirigió directamente al actor: “Todavía me peleo con lo que me hiciste esa noche... Eso llevará una vida de terapia en ser reparado. Cada vez que pienso que estoy bien, esa violación vuelve a mí”, le manifestó la segunda víctima a Masterson, que se mantuvo en silencio a lo largo de toda la jornada de lectura de la sentencia.

Por otro lado, las tres denunciantes aseguraron que, tras haber sido abusadas, miembros de la Cienciología -la iglesia de la que es miembro el actor-, las persiguieron y las amenazaron para que dejaran el proceso en manos de un comité integrado por autoridades de dicha iglesia. Todas ellas aseveraron que desde el instante en que comenzaron a hablar sobre lo que les ocurrió con el actor, se activó un protocolo para acallarlas que habría incluido amenazas, persecuciones en la ruta y el asesinato de la mascota de una de ellas.

