escuchar

Desde que la noticia de la separación apareció en los medios y en las redes, la ruptura entre Kevin Costner y Christine Baumgartner se convirtió en una novela que semana tras semanas suma nuevos capítulos, pero que tiene un eje central: el monto que el actor debe pagar en concepto de manutención de sus tres hijos adolescentes .

La semana pasada, el actor y la exmodelo testificaron ante el juez de Santa Bárbara Thomas P. Anderle y ambos se emocionaron en varias oportunidades en medio de sus alegatos, al referirse a cómo piensan afrontar a partir de ahora la crianza de sus hijos. Finalmente, el viernes se reveló la sentencia: Costner debe pagar 63 mil dólares al mes para los gastos de Cayden, de 16 años; Hayes, de 14; y Grace, de 13.

De esta manera, el juez no hizo lugar al pedido de Baumgartner, que alegaba que para mantener el nivel de vida que tenían mientras sus padres estaban casados, los adolescentes necesitaban poco más de 161 mil dólares mensuales.

Kevin Costner, Christine Baumgartner y sus tres hijos The Grosby Group

Este jueves, People dio a conocer parte del expediente judicial en el que el magistrado explica que, a pesar de que Baumgartner resultó “creíble” en su alegato, decidió fallar a favor del actor. Según explicó el juez, la exmodelo “se mostró con buena conducta en la sala del tribunal” y no percibió en ella “ninguna intención de engañar a la Justicia”. Sin embargo, indicó que su testimonio “no fue de mucha ayuda” en el tema que debía tratarse y por eso se sopesaron sus dichos “con pruebas”.

Con respecto al protagonista de Danza con lobos, el juez indicó que si bien reconoce que es “un actor profesional” y su testimonio “fue sopesado para juzgar su credibilidad”, no encontró “que hubiera embellecido ninguno de sus dichos basándose en su profesión”. “Su testimonio fue directo; no hubo ninguna actuación, y fue hallado creíble y consistente”, indicó en el escrito.

Refiriéndose concretamente al fallo, el escrito, que forma parte del expediente, indica que “las necesidades razonables de los niños se satisfacen plenamente con esta orden de manutención infantil” y que cualquier agregado a los 63 mil dólares al mes sería “una manutención conyugal disfrazada” .

Christine Baumgartner en junio de este año Bauer Griffin/The Grosby Group

“Baumgartner tendrá la oportunidad de convencer al tribunal de que tiene derecho a recibir una manutención conyugal, pero ese no es el tema que nos ocupa en esta audiencia”, explicó el magistrado. La expareja volverá a compadecer ante la Justicia a fin de año para discutir otro de los temas más conflictivos de esta historia que parece no tener fin: la validez del contrato prematrimonial .

La diseñadora habría argumentado que en el 2004, al firmar el contrato, no entendió el acuerdo que estaba haciendo con quien sería su marido. Si intenta impugnarlo, deberá devolverle al actor 1,5 millones de dólares que él ya le pagó, como establecía el escrito. Ese contrato establecía, además, que en caso de separarse, la mujer debía abandonar la residencia familiar en el plazo de un mes. Sin embargo, en un primer momento, Baumgartner pidió una prórroga.

“Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le expliqué que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias de propiedad seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio. Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí y estuvo de acuerdo con esta disposición”, dijo el actor en una de las declaraciones que brindó a la Justicia.

Kevin Costner y Christine Baumgartner, en tiempos felices

“Nuestro acuerdo establece, entre otros términos, que todos los activos que cada uno poseía antes de nuestro matrimonio seguirían siendo propiedades por separado. Uno de mis bienes es la residencia que ella y yo hemos usado como nuestra casa familiar con nuestros tres hijos. Compré esta propiedad en 1988, mucho antes de casarme con ella, y adyacente a la residencia hay otra casa separada que utilizo exclusivamente para fines comerciales (edición de películas) y en la que trabajaré este año en relación con un nuevo proyecto cinematográfico que estoy produciendo”, aclaró.

Finalmente, después de una larga pelea, unos días antes de que se cumpliera el plazo dictaminado para que la mujer abandonara la propiedad, se supo que Baumgartner se mudó de la mansión, ubicada en Santa Barbara, California.

LA NACION

Temas Kevin Costner