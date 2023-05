El oso: nuevos desafíos y mucha adrenalina en el primer trailer de la segunda temporada

escuchar

De las muchas series que debutaron en el 2022, sin lugar a dudas El oso fue una de las más importantes. La ficción que sigue a un prestigioso chef, que abandona la posibilidad de una gran carrera para dirigir el pequeño restaurant de su fallecido hermano, se consagró como uno de los grandes nuevos títulos del año. Por ese motivo, el primer trailer de la segunda temporada despertó un gran entusiasmo entre los amantes de esta serie.

El protagonista de la historia es Carmy (Jeremy Allen White), quien abandona una importante carrera en un restaurant de prestigio, para comandar el pequeño lugar de comidas al paso que manejaba su hermano. De esa manera, Carmy debe conquistar un espacio nuevo, y luchar contra viejos fantasmas y la sombra de ese hermano que eligió quitarse la vida.

Según el avance de la segunda temporada, Carmy lleva adelante la inauguración de un nuevo local de comidas, y junto a él se encuentra todo el equipo que lo acompañó durante los primeros capítulos . A partir de esa premisa, los personajes intentarán superar sus obstáculos personales, y todos lucharán en conjunto para lograr la difícil apertura de un nuevo local gastronómico, con todo lo que eso implica.

Un comunicado referido a la nueva temporada detalló: “Esta transición brinda un nuevo eje, a medida que todo el equipo debe unirse de nuevas maneras, presionando sus habilidades y sus vínculos, en donde también aprenden qué significa estar al servicio y prestarle atención a la otra persona”.

Entre las incorporaciones que llegarán en los nuevos episodios, se destaca la llegada de Bob Odenkirk. El actor de Better Call Saul se sumará a El oso, pero aún se desconoce cuál será su rol.

Con respecto a la primera temporada, y el por qué de su éxito, eso tiene que ver con la adrenalina de la cocina, las órdenes a los gritos y el apagar incendios en medio de la batalla que significa entregar un plato. Ese es el combo adictivo que presenta El oso, un caramelo con el que Christopher Storer, autor de esta ficción, engancha a su público. Poco a poco la historia viaja hacia su verdadero núcleo, que es la mente de Carmy. El protagonista se encuentra en la búsqueda por definir su esencia, y cuál es su verdadera motivación en el marco de ese caos que es el restaurant heredado. Y mientras el espectador conoce en mayor profundidad a ese chef, los momentos de respiro, irónicamente, tienen que ver con esa cocina/campo de batalla, en la que el personaje se puede dar el lujo de no pensar en su vida, porque antes necesita resolver su cocina. Y resulta que en ese proceso, es en donde termina por encontrarse.

El oso no apuesta por los cliffhangers, no busca romper el molde ni presentar mil vueltas de tuerca. Es una saga familiar de personajes rotos que buscan reivindicarse desde su vocación y, en el camino, derrotar viejas sombras que no dejan de extender sus manos (o sus cuchillos, mejor dicho).

Cinco datos sobre El oso, una de las grandes series del año

