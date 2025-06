La reacción de Viviana Canosa a las declaraciones de Tim Ballard

Viviana Canosa se tomó más de diez minutos de su programa Viviana en Vivo (eltrece) para hacer un descargo frente a las repercusiones que generó la entrevista que Rolando Graña le realizó a Tim Ballard, exagente de la CIA, que negó haber mantenido contactos con la conductora en relación con su polémica denuncia.

“Quiero aclarar una cosa sobre Tim Ballard”, apuntó primero Canosa. Y continuó: “Ayer me mandaban capturas de pantalla ‘Tim Ballard desmiente a Canosa’. Después dicen que no es lo que el tipo dijo, pero es lo que Graña puso en su graph y, por supuesto, que te quedás con el graph. Y, la verdad, es que la denuncia que yo hice no tiene nada que ver con Tim Ballard”, aclaró.

La conductora hizo referencia a la cobertura televisiva que vinculó su denuncia por trata de personas, presentada hace algunas semanas en la Justicia, con el nombre del exagente, conocido en los Estados Unidos por su papel en operaciones contra el tráfico infantil.

En el eje del conflicto se encuentra un encuentro que sí existió entre ambos. Según relató la conductora, ella fue invitada a una cena en la que también estaba presente el estadounidense. “Lo voy a volver a decir, y por última vez: Juan me dice ‘está Tim Ballard en la Argentina’, me cuenta quién es, me cuenta el documental, yo lo había visto. Voy a una cena en la que éramos un montón de personas y en la comida se habló del caso Loan. Y lo que Tim Ballard decía, para que quede claro, era que él quería ayudar al Gobierno”.

“Me sientan al lado de él, converso, me explica del caso Loan, de la trata de personas en Argentina y en el mundo. Me interesa el tema, por supuesto, como a cualquier persona de bien, y él me cuenta que no entiende cómo este Gobierno, con las herramientas que él tiene para ayudar, no le daban acceso a una reunión ni con el Presidente ni con la ministra de Seguridad. Punto y aparte”, detalló.

Durante su descargo, Canosa enfatizó en que no volvió a tener contacto con Ballard desde ese único encuentro: “Ahí terminó mi tema. Mi denuncia va por otro lado. Mi vida va por otro lado. Nunca más lo vi. No tengo el teléfono. Es más: si quiere la producción ahora sacarlo por teléfono, hablo con este señor y les cuento exactamente lo mismo que les estoy contando ahora”.

“No sé si es bueno o malo”

Tras ello, la comunicadora denunció un intento de desinformar por parte de América TV y sus colegas: “Graña lo vendió como un malvado. Ayer veo la entrevista y es un héroe. Entonces digo: ‘el que cambió fue Graña, no fui yo’”. Además, reconoció que no sabe con certeza si Ballard es una figura confiable o no, pero mencionó: “No sé si es bueno o malo. Yo creo que lo que hace es bueno, porque trata de sacar a los niños de la trata. Uno me dice que es un genio, otro me dice que es un hijo de p... La verdad no sé”, aclaró.

En el mismo sentido, Canosa reiteró: “Yo conté que lo vi una sola vez en una comida y que me interesó el tema de la trata y lo que él había hecho con su documental. Ahora, de ahí a que sigan vinculándome... Yo entiendo que vender tal cosa sobre Canosa les garpa, pero no me involucren más, porque no tengo nada que ver. Sé que les doy rating, pero por favor no se cuelguen más de mí. No pongan: ‘Tim Ballard desmiente a Canosa’, porque no me desmintió. No me está desmintiendo, está diciendo la verdad, porque no tiene nada que ver con mi denuncia”.

“Yo la vi una sola noche a Canosa”

Cabe recordar que el domingo, el exagente de la CIA se refirió a la supuesta reunión ocurrida en abril, en la que coincidió con Canosa, y a la denuncia presentada por ella. “Yo no sé nada de esto. Yo la vi una sola noche a Canosa. Estaba en una cena con nosotros. No la conozco más que eso. No hablamos de esto. No sabía nada de esto”, dijo el estadounidense.

La polémica comenzó dos meses atrás, cuando la comunicadora abordó la desaparición de Loan Peña en su programa. En ese contexto, relató haber coincidido con Ballard, fundador de la organización sin fines de lucro Operation Underground Railroad, dedicada a combatir el tráfico humano. “Me junté con él porque quiero saber dónde está Loan”, sostuvo al aire. Aseguró además que Ballard contaba con herramientas para investigar el caso, pero que no le permitían actuar en el país. “Me reuní con este hombre y con mi abogado porque el caso Loan lo tengo atragantado”, agregó.

En la denuncia presentada por Canosa, se mencionan nombres de figuras del espectáculo argentino como posibles implicados en una red de captación de menores para fiestas privadas, donde supuestamente se les ofrecían drogas y se los filmaba en situaciones de vulnerabilidad. La causa quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y de la fiscal especializada en trata, Alejandra Mángano, quienes comenzaron con las primeras medidas investigativas, entre ellas cruces de llamadas y verificación de domicilios.