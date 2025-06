Tim Ballard negó haber hablado con Viviana Canosa sobre su denuncia por trata de personas

El exagente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), Tim Ballard, salió el domingo a desmentir a la conductora Viviana Canosa respecto de una reunión que ambos habrían mantenido durante el mes de abril para conversar sobre la denuncia judicial que la periodista presentó en los tribunales de Comodoro Py por una presunta red de trata de personas y corrupción de menores. “Yo no sé nada de esto”, afirmó en una entrevista.

Hace dos meses atrás, Canosa abordó el caso de la desaparición de Loan en su programa Viviana en Vivo (El Trece) y mencionó un encuentro con Ballard, quien además de exagente es fundador de la organización Operation Underground Railroad, una organización sin fines de lucro reconocida por su labora contra el tráfico humano. Durante aquella emisión, la conductora dijo: “Me junté con él [Ballard] porque quiero saber dónde está Loan”.

“Tengo mucha información pero me faltan pruebas. Este tipo tiene todo para investigar el caso Loan y me dijo que no lo dejan. Me reuní con este hombre y con mi abogado [Juan Manuel Dragani] porque el caso Loan lo tengo atragantado“, sostuvo. Más adelante, Canosa se refirió a la posibilidad de llevar al exagente de la CIA al programa o, en el menor de los casos, una comunicación telefónica con él desde Estados Unidos.

El domingo, en América TV, Ballard habló sin tapujos sobre Canosa y confesó: “Yo no sé nada de esto. Yo la vi una sola noche a [Viviana] Canosa. Estaba en una cena con nosotros. No la conozco a ella más que esto. No hablamos de esto. No. No sabía nada de esto”.

El exagente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), Tim Ballard Enrique García Medina - LA NACION

En el escrito que Canosa presentó ante la Justicia, señaló a varias figuras del espectáculo argentino como posibles integrantes de una red dedicada a captar adolescentes para fiestas privadas, donde supuestamente se les suministraban estupefacientes y se los filmaba en situaciones comprometedoras. De acuerdo al testimonio de la conductora, algunas de las víctimas fueron engañadas con promesas de fama y participación en medios.

Entre los nombres mencionados en la denuncia figuran Florencia Peña, Lizy Tagliani y Costa, entre otros. El caso quedó en manos del juez y excandidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo, y de la fiscal especializada en trata, Alejandra Mángano, quienes iniciaron medidas como cruces de llamadas y verificación de domicilios.

La historia detrás del exagente de la CIA mencionado por Canosa

Timothy Ballard es un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y fundador de la organización sin fines de lucro Operation Underground Railroad (O.U.R.), dedicada a combatir la trata de personas y la explotación infantil. Su labor fue retratada en la película “Sound of Freedom” (2023), protagonizada por Jim Caviezel, que dramatiza sus esfuerzos en misiones de rescate en América Latina.

Ballard trabajó durante más de una década en el Departamento de Seguridad Nacional, donde se especializó en delitos relacionados con la explotación infantil. En 2013, fundó O.U.R., organización que afirma haber rescatado a miles de víctimas de trata y detenido a numerosos traficantes. Su trabajo le valió reconocimiento internacional y fue invitado a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos sobre estrategias para combatir la trata.

El exagente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), Tim Ballard Enrique García Medina - LA NACION

El estadounidense de 53 años visitó la Argentina el pasado mes de febrero con el objetivo de colaborar en operativos contra la trata de personas y la explotación infantil. Durante su estadía, Ballard participó en diversos procedimientos en La Matanza, Florencio Varela y otras localidades del conurbano bonaerense.

En Mar del Plata, por ejemplo, colaboró en un operativo que resultó en la detención de un joven de 23 años acusado de producir material de abuso sexual infantil. En esa ocasión, como contó a LA NACION, se rescataron dos niñas de 5 y 9 años y se incautaron dispositivos con más de 170 GB de contenido ilícito.