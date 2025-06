La reacción de Yuyito González a las críticas: del faltazo a un evento a las indirectas en su programa de TV

Si bien Amalia “Yuyito” González intentó dar por cerrado el tema de su abrupta separación de Javier Milei luego de un año de amor, los últimos días tuvo lugar una serie de hechos que volvieron a ponerla en el foco de la tormenta. Primero se encontró cara a cara con Karina Milei, y luego la prensa fue en busca de su testimonio cuando se mencionó una posible reconciliación entre el Presidente y Fátima Florez. Ayer, incluso, la imitadora la criticó con dureza en una nota periodística. ¿Cómo reaccionó la exvedette? Con un faltazo a un evento en el que estaba anunciada, refugiada en su entorno y con indirectas en su programa de TV.

El sábado, González estaba invitada a un desfile en el que su hijo, Stefano Di Aloy, participó como modelo. El evento, incluso, fue transmitido por la pantalla de Telefe. Pese a que la conductora es una de las figuras que siempre dice presente, en esta oportunidad decidió pegar el faltazo y dejar su silla vacía. Esta mañana, en su clásico monólogo de apertura de Empezar el día, el programa que conduce todas las mañanas en Ciudad Magazine, dio un detalle de lo que fue su fin de semana, sentó posición a través de algunas indirectas y aseguró que esta noche sí estará en el cierre del desfile de Silkey.

Un fin de semana “de detox”

Yuyito González confirmó que esta noche sí concurrirá al cierre del desfile Captura

La actriz apareció en el estudio hoy bien arriba, al ritmo de la cortina musical del programa. Enfundada en un mono de jean escotado, ensayó algunos pasos de baile y luego compartió algunos detalles de sus días de descanso. “Tuve un fin de semana detox espectacular”, reveló. Luego contó que fue a Escobar a encontrarse con Bárbara Coppola, su hija mayor y su familia; que el sábado fue a comer con amigas, que el domingo estuvo con Brenda De Aloy y la familia de su novio y que los dos días fue a la iglesia. “Estuvo maravilloso. Quedé recargada”, aseguró.

En ese momento, González sorprendió con un dato más: reveló que si bien no cuenta con plataformas de streaming y no suele usarlas, el fin de semana hizo una excepción y vio El Eternauta, la serie éxito de Netflix. Además de recomendarla, elogió el trabajo de Ricardo Darín, a quien el Presidente criticó con dureza por un comentario sobre el precio de las empanadas. “Darín es Darín en todo lo que hace. Es su sello. Es increíble. Desde la mirada, el tono, las pausas. Impresionante, me encantó”, dijo y también resaltó el trabajo de Carla Peterson.

“Yo no soy muy de la ciencia ficción, pero esto es increíble. A mí me atrapó”, continuó con los elogios, y se permitió hacer un paralelismo entre la historia de la serie y la religión. “Habla de una lluvia de nieve que es tóxica y mata a la gente, y a mi me llevó a pensar en un montón de cosas de la espiritualidad. Vos sabés que bíblicamente se anuncia que va a haber una lluvia de azufre y bolas de fuego que va a ser un momento de la humanidad que unos van a seguir y otros no. Y yo que estoy en conexión con todo eso le vi mucha similitud”, analizó. “Yo la vi y me puse a pensar que esto tiene un trasfondo que lo conozco de otro lado”, sumó, con un tono misterioso.

Yuyito González y Karina Milei se cruzaron en un evento

Cuando llegó el momento de leer los mensajes del público, Yuyito aprovechó para resaltar su nueva actitud: la de intentar mantenerse al margen. “Vuela siempre alto que los caranchos no saben cómo se hace”, le escribió una admiradora y la exvedette levantó el guante para sentar posición. “Es chicanera como las mías”, celebró entre risas Yuyito. “A veces entro en conflicto conmigo misma, porque tengo carácter, tengo personalidad y soy un poco desafiante. Un poco chicanera. Y esa parte trato de controlarla. No la quiero promover, la quiero bajar. Y a veces me cuesta porque tengo un sentido del humor que a veces si quiero soy brava. No quiero darle cabida a esa parte, que la tengo como todo el mundo. Solo que algunos le dan soga y no les importa nada”, confesó.

Por último, González hizo un comentario velado sobre lo que está viviendo como consecuencia de su relación con Milei. “Compensan mucho los mensajes de ustedes ante tanta negatividad que escucho en este medio al que amo, que fue el sueño de mi vida entrar a la televisión”, explicó y señaló que antes no tenía tantas “aristas bravas” como ahora. “Ahora nada es positivo. Si hubiera algo positivo lo negativizan”, agregó.

El dardo de Fátima Florez

Fátima Florez habló luego de los rumores de reconciliación con Milei y apuntó contra Yuyito González

Ayer, Fátima Florez le dedicó unas palabras a Yuyito González en una entrevista que le concedió a Luis Ventura para Secretos Verdaderos y sorprendió a todos en el estudio con su declaración. Cuando le preguntaron si había evitado cruzarse con la exvedette, Florez fue contundente. “No tengo idea, nunca nos vimos. No me molestaría cruzarla, tengo la conciencia tranquila y no entiendo qué conflicto podría generarle mi presencia”, aseguró.

Lejos de dejar el tema ahí, la actriz decidió blanquear su enojo con González. “La que se portó mal conmigo en su momento fue esta señora. Pero quedó en el pasado, yo no hago borrón y cuenta nueva, yo arranco la hoja”, aclaró, antes de cerrar con una frase lapidaria. “A mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio. No es de buen gusto andar toqueteando la entrepierna, y más si sabés que el entrevistado está en pareja”.