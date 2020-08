La reacción de Verónica Castro ante la muerte de su ex, Manuel "El Loco" Valdés

La reacción de Verónica Castro ante la muerte de Manuel "Loco" Valdés

En la mañana de hoy se dio a conocer la muerte del actor mexicano Manuel "Loco" Valdés, de 89 años, que ha conmocionado al mundo del espectáculo y a una de las mujeres que ocupó un lugar destacado en su vida, Verónica Castro.

La reconocida actriz de telenovelas, que compartía junto al comediante la paternidad de su hijo Cristian, expresó su tristeza por la partida del artista con un mensaje en su cuenta de Twitter.

Junto a la frase "QEPD MANU", la también cantante publicó una imagen con una oración alusiva al descanso eterno. "Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, para que un día tengamos en ti, la paz eterna".

La actriz acompañó el posteo con una pequeña cruz como símbolo de respeto y lamentación por el deceso del actor.

Castro y Valdés se conocieron en 1973, en la puesta teatral Don Juan Tenorio. "Me enamoré de lo coqueto y de lo ocurrente que era, de lo caballeroso y lo culto", recordó alguna vez la diva de las telenovelas. Poco tiempo después, ella quedó embarazada y, tras descubrir una infidelidad, decidió abandonar a "El Loco". Su hijo Cristian nació el 8 de diciembre de 1974, y no fue sino hasta en la adultez que no estableció vínculo alguno con su progenitor.

Recordado por sus múltiples papeles en el cine, el teatro y la televisión mexicana, Valdés era también hermano de otras dos grandes figuras de las artes escénicas en su país, Germán Tin-Tán Valdés y Ramón Valdés, recordado por su papel de "Don Ramón" en El Chavo del Ocho.