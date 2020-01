La reflexión de Jimena Barón tras bajar un cambio para recuperar su salud

Jimena Barón compartió con sus seguidores las reflexiones que hizo esta semana tras dedicarse a descansar para recomponer su salud Fuente: Archivo

El cuerpo de Jimena Barón comenzó el 2020 pasándole factura por el intenso ritmo laboral que vivió en el último tiempo. Después de descompensarse al finalizar un show la semana pasada, la artista decidió bajar un cambio y dedicar un tiempo a descansar y juntar fuerza para poder continuar con su agenda. En medio de sus días de relax, aprovechó para compartir con sus seguidores una profunda reflexión sobre algunos cambios que hizo en su vida.

"Anduve haciendo de todo, tratando de meterme para adentro, de estar sola, tiré cosas, limpié, vi 10 mil fotos viejas de celulares que no enchufaba hace años. Hace una semana que como vegetariano, intento meditar ¡INTENTO! Pongo música de lluvia y pienso en si pagué o no las expensas, ¡Que difícil!", comenzó escribiendo. "Retomé trámites pendientes. Recordé que hace cinco años vengo inventando excusas para no 'terminar' con mi papá que falleció el 17/12/14, pero no pude hacerme cargo de hacerlo cenizas. Descubrí ahora que esa tarea pendiente probablemente me haga sentir que aún tenemos algo juntos que hacer, ridículo, pero bueno. Comencé ese trámite (mi única salida del reposo fue anteayer al cementerio) Pensé mucho sobre la muerte y por ende la vida".

"Lloré litros, necesarios. Sabrán las personas a las que la vida las cubrió de escudos como a mí, lo que nos cuesta quebrar y a la vez cuanto nos drena el alma cuando sucede. Que alivio. Mi ADN es el positivismo, eso está clarísimo. Estuve estudiando un poco y averigüé que las posibilidades de haber nacido de cada ser humano son de 1 en 400 TRILLONES. A ver, nacemos afortunados y considero fehacientemente que debemos vivir agradecidos".

Jimena, que también compartió fotos de su hijo Morrison de bebé pintando, contó la historia detrás de esas imágenes. "Yo estaba atravesando una separación muy poco feliz y tratando de digerir la muerte de papá, Morrison tenía 1 año y 3 meses. Yo intentaba contagiarle felicidad, aunque debo haber sido lo más parecido a Krusty el payaso (madres solas comprenderán). Morrison pintó el cuadro absolutamente solo, yo le puse música y le sostuve el bastidor. Él iba agarrando los acrílicos de la bolsa y me iba avisando (no hablaba) que color quería. Cuando quería cambiar lo dejaba en el piso y me pasaba otro para que se lo destape. Ocupó casi toda la superficie, muy concentrado todo el tiempo, hasta que en un momento se paró, lo miró fijo y me devolvió los pinceles".

"Mi papá era pintor, Morrison es mi persona preferida. Papá se fue el mismo año que Momo llegó. Y que tendrá que ver todo, no lo sé. Solo se qué hay un nene que llenó de colores mi vida cuando andaba bastante despintada y esa es mi fortuna de 400 TRILLONES".

Jimena tuvo un 2019 muy activo gracias al éxito de sus canciones, las cuales fueron muy bien recibidas por el público. La actriz sigue apostando a su carrera musical, haciendo recitales por todo el país y preparando sus próximos temas. Antes de empezar el 2020, Barón se tomó una semana de vacaciones junto a su hijo Morrison en el Caribe, sin embargo, parece ser que el descanso no fue suficiente y ahora sí, debió parar un tiempo para recuperar energía.