Enero no está siendo un mes fácil para Jimena Barón. La cantante, que arrancó el año teniendo que suspender algunos shows debido a una fuerte gripe con broncoespasmos, se descompensó en el día de ayer al bajar del escenario, después de un recital en Entre Ríos.

"¡Humor a la vida siempre! ¡Estoy bien! Tuve un bajón de presión y me costó un poquito recuperarme. Así y todo el show lo hicimos completo (yo andaba turula ya en la mitad pero profesional siempre) y fue increíble la energía y la cantidad de gente", escribió en su cuenta de Instagram, en donde subió una foto en donde se la ve recostada en un sillón mientras recibe atención médica.

"Cuando terminó el show hice cinco pasos sin entender nada al camarín y cuerpo a tierra, al sopi patas para arriba. Mi presión era inexistente casi", le explicó a sus seguidores. "¿Venimos trabajando demasiado? Si. ¿Las vacaciones fueron demasiado cortas? Si. ¿Mi cuerpo me está haciendo piquete? Claramente. Voy a descansar unos días y bajar un cambio así vuelvo al ruedo fuerte, sana y salva", aseguró.

La artista también se disculpó con todos aquellos que fueron a verla a la Fiesta Nacional del Lago, en Federación, ya que no pudo saludarlos al salir del predio, y agradeció la ayuda recibida. "Perdón a la gente que me esperó a la salida del show para sacarse fotos, realmente me sentía muy mal (salí con una toalla con hielos en la nuca muy mareada). Gracias a la gente del hotel por el plato de papas fritas caseras con mucha sal a las 3 AM, ¡Me hicieron muy bien! Gracias a la gente de Federación que me atendió y me revivió en el camarín, y a todos los que me dan amor, me lo mandan por mensaje privado o me comentan en estas redes superficiales pero amorosas, me hacen bien".

"Amo este show con el alma, tiene una energía única. No se puede hacer a medio pelo, así que descansaré un poquito pa volver con el ogt encendido como siempre", agregó antes de escribir varias posdatas. "PD1: Los quiero mucho. PD2: Recomienden series o algo. PD3: Manden comida, paso mi dire por privado. PD4: Si tienen pile me haría bien también un chapuzón. Soy re copada, cebo altos mates y tengo altas listas en Spotify (aparte del honor de poder ver mis nalgadas aceitadas) vo fijate", escribió, cerrando el mensaje con el típico humor que la caracteriza.

Jimena tuvo un 2019 muy activo gracias al éxito de sus canciones, las cuales fueron muy bien recibidas por el público. La actriz sigue apostando a su carrera musical, haciendo recitales por todo el país y preparando sus próximos temas. Antes de empezar el 2020, Barón se tomó una semana de vacaciones junto a su hijo Morrison en el caribe, sin embargo, parece ser que el descanso no fue suficiente y ahora sí, deberá parar un tiempo para recuperar energía.