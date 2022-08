La respuesta de Beto Casella, luego de que Luis Ventura dijera que lo “agarraría a trompadas”: “Estamos viejos para esas cosas”

Hace unos días, Luis Ventura pasó por el ciclo LPA e hizo un comentario que reavivó un viejo conflicto con Beto Casella. Luego de que el chimentero confesara que lo “agarraría a trompadas”, el conductor de Bendita no se quedó callado y le respondió: “Es un muchacho que está acostumbrado a eso”.

La guerra entre ellos data de hace tiempo, más precisamente de ocho años atrás. Una tapa de la revista Paparazzi, donde se lo mostraba a Beto Casella comenzando su relación con Carolina, su actual pareja, desató la furia del conductor. A la portada de revista, se sumó un cruce radial en 2014, cuando Casella se refirió a un supuesto hijo extramatrimonial de Ventura y éste llamó en vivo para decirle de todo. La tensión fue tan grande que hasta se citaron en una esquina para resolver el tema a las piñas .

Esa vieja disputa volvió a florecer en la actualidad, cuando Ventura visitó el programa de Florencia Peña y, en medio de un ping pong de preguntas, la conductora le consultó si agarraría a trompadas a alguien hoy en día. “Sí, a Beto Casella”, respondió tajante el invitado, que no quiso explicar los motivos pero lanzó: “No creo que se la banque pero bueno…”.

Al escuchar sus dichos, el conductor del ciclo de elnueve no se quedó callado y salió al cruce. “Hace años que repite lo mismo. Capaz que ahora que le dicen ‘el amigo fiel’, viste que anduvo de recorrida por el canal; es una cosa de locos”, ironizó Casella en referencia a cómo lo llamó Karina Mazzoco cuando el panelista le escribió una carta pública a Jorge Rial. Y enseguida, recordó cómo comenzó esta guerra entre ambos, allá por 2014: “ Tiene que ver con que yo le dije que extorsionaba gente, con los sobres marrones. Yo intentaba discutir una forma de hacer periodismo. A amigos en común le dice que soy un tipo bárbaro, un periodista bárbaro. Si quiere le devuelvo el Martín Fierro, aprovecho este medio, te lo doy a vos y llévaselo ”, le dijo el conductor al cronista de Socios del espectáculo.

“Creo que está bueno debatir el periodismo, la forma de comunicar. Si después no nos ponemos de acuerdo... Me parece que estamos un poco grandes para agarrarnos a trompadas. Es un muchacho que está acostumbrado a eso, pero... Freire 932, Conde 50 hace años”, lanzó el periodista sobre dónde lo puede encontrar. Sin embargo, enseguida aclaró: “Pero tampoco me hago el canchero, porque estamos viejos para esas cosas. Si hay un lugar o un programa para que se discuta, yo no tengo problema en ir cara a cara. Y si no nos ponemos de acuerdo, vamos con dardos”.

Luego de cantar parte de la canción “Tu eres mi amigo fiel” y llamarlo Woody (como el personaje de Toy Story), Casella repitió: “Estoy dispuesto a discutir el tema, a debatir sobre periodismo en un programa. Y si después hay que llevarlo a un terreno personal... Yo me he peleado 108 veces en mi vida, no de guapo, porque en el conurbano es así. Pero solos, que no haya cámaras porque es un bochorno de viejos . No da, no está bueno dar ese mensaje pedorro en estos tiempos, gente grande, sexagenarios”, remató.

El año pasado, un fuerte cruce entre Ventura y Gianinna Maradona trajo esa discusión radial de Casella con el chimentero a la palestra. “Yo intento sepultar ese viejo conflicto que todavía me da un poquito de vergüenza. Fue mi pelea más larga en los medios de comunicación”, dijo el conductor de Bendita en aquella ocasión. “Hay que sacarse las ganas; si en algún momento uno tiene una discrepancia, hay que soltar. En aquel momento ambos pensábamos eso y había que soltar. Hoy escuchás esa pelea y es medio demodé. Fue graciosa”.

Si bien el periodista asegura que con los años su enfrentamiento mermó, aclaró que no tiene relación con Ventura. “No nos reconciliamos. Bah, capaz que hubo una charla y me olvidé. Sí hubo una intención de sepultar eso. Al poco tiempo, APTRA (asociación de la que Luis Ventura es actual presidente) me mandó un diploma para ternarme como conductor, pero lo devolví. Me parece que hay que ser coherente entre lo que uno dice y hace”, concluyó Casella.