La respuesta de Britney Spears a las acusaciones de Kevin Federline: “Extremadamente doloroso y agotador”

Kevin Federline prendió el ventilador, disparó fuertes acusaciones contra Britney Spears y la estrella del pop reaccionó. El bailarín, exesposo de la cantante y padre de sus dos hijos, está a punto de lanzar su libro de memorias y en medio de la gira promocional decidió hacer algunos adelantos: habló de las infidelidades de la artista, de su rol de madre y de sus consumos tóxicos. “Harta”, reaccionó ella en sus redes sociales.

Spears se mantuvo al margen de la polémica todo lo que pudo, hasta que el miércoles a la noche su paciencia se colmó. Después de leer varios de los adelantos de You Thought You Knew, el libro del DJ que sale a la venta en los próximos días, decidió volcarse a las redes sociales y hacer su descargo.

Britney Spears y su por entonces pareja Kevin Federline en 2006, poco antes de la ruptura Archivo

“El constante abuso de mi exmarido es extremadamente doloroso y agotador. Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos”, expresó a través de su cuenta de X, y se sinceró sobre sus sentimientos como mamá, su experiencia como hija y las situaciones que Sean Preston y Jayden -hoy de 20 y 19 años- tuvieron que presenciar de niños.

“Las relaciones con chicos adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre les he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida. Lamentablemente, siempre han presenciado la falta de respeto de mi padre hacia mí. Deben hacerse responsables. Un hijo solo me ha visto 45 minutos en los últimos 5 años y el otro solo me ha visitado 4 veces. Yo también me siento orgullosa. De ahora en adelante, les avisaré cuando esté disponible”, confesó.

El bailarín Kevin Federline se convirtió en el padre de los dos hijos de Britney Spears

De inmediato, la artista respondió a las acusaciones de Federline, con quien estuvo casada entre el 2004 y el 2006. “Créanme, las mentiras de ese libro van directo al infierno, y yo soy la única que sale realmente herida. Siempre los amaré y, si me conocen de verdad, no prestarán atención a la prensa sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol”, explicó. “Soy una mujer bastante inteligente que ha estado intentando vivir una vida privada durante los últimos 5 años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo”, completó.

Las revelaciones de Federline

En uno de los fragmentos más explosivos de su libro, del que US Weekly publicó un adelanto, Federline cuenta que Spears supuestamente consumió cocaína mientras amamantaba a sus dos hijos. El incidente habría sucedido durante la fiesta de lanzamiento de Playing With Fire, el primer álbum que lanzó él como cantante y que fue un fracaso de ventas. Federline no esperaba la presencia de Spears, pero apareció en el lugar junto a su padre.

“Estaba feliz de que Jamie Spears hubiera decidido venir a apoyarme”, recuerda Federline. “Me lanzó una mirada, sacudió la cabeza y señaló la puerta de mi camerino. Su expresión se encontraba en ese espacio en blanco entre la desaprobación y la aprehensión, como diciendo: ‘Ella está aquí, y no es bueno’”.

Kevin Federline y Britney, cuando el amor era lo que los unía

Según su recuerdo, cuando abrió la puerta vio a “Britney y a una joven amiga estrella esnifando una gruesa línea de coca de la mesa”. “Ambas llevaban pelucas escandalosas. La de Britney era azul eléctrico. Fue surrealista. Ni siquiera intentaron ocultarlo”. Sean Preston y Jayden tenían respectivamente 1 año y 1 mes en ese momento, y el matrimonio de Britney y Federline supuestamente terminó esa noche cuando él le pidió a Britney que no los amamantara.

“Por favor, no vayas a casa y amamantes a los niños así. Llama a tu mamá o a alguien. Necesitamos conseguir fórmula. No puedes hacer esto”, recuerda Federline que le pidió a su entonces esposa. Britney, según su relato, le tiró un trago en la cara: “Esa fue la gota que colmó el vaso, la lactancia. Su reacción. Eso es lo que acabó con nosotros”, confió. Días después de que el abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, enviara una carta legal exigiendo que Britney dejara de amamantar a los pequeños, la ganadora del Grammy inició los trámites de divorcio.

Una de las pocas postales de Britney junto a sus hijos Captura Instagram

Desde ese momento, el vínculo entre ellos quedó roto. Los conflictos entre ellos y las adicciones de Spears hicieron que Sean y Jayden se distanciaran de su mamá. “A veces se despertaban por la noche y la encontraban parada en silencio en la puerta, observándolos dormir con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se marchaba sin dar explicaciones”, relató el bailarín en su libro.

Tras afirmar que los pequeños no querían ver a su madre porque le tenían miedo, Federline expresó su preocupación de que algo “malo” les pase si él no intervenía. “La verdad es que esta situación con Britney parece estar a punto de volverse irreversible. Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien. Desde mi perspectiva, algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden con las manos vacías”, aseguró mientras advertía que el comportamiento de la artista pop es mucho peor que lo que los fanáticos imaginan.

La noticia de la inminente publicación de sus memorias llega justo en medio de la reciente reconciliación de Spears con sus hijos. “Con la noticia de la publicación del libro de Kevin, una vez más, él y otros se están beneficiando de ella y lamentablemente esto ocurre después de que se haya terminado la manutención de los hijos de Kevin”, le dijo un representante a Page Six dando cuenta de que la cantante estaba muy molesta al respecto.

En una reciente entrevista con The New York Times, Federline aclaró que nunca estuvo en contra de Britney y que siempre ha intentado que sus hijos tengan una buena relación con su madre. “Es difícil porque cuando reflexiono sobre todo lo que ha pasado mis hijos no conocen a la mujer con la que me casé... He pasado dos décadas intentando salvar esa brecha”, expresó.