La salida de Franco Masini con Rami Malek en Venecia

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

15 de septiembre de 2019 • 01:44

Los viajes siempre están llenos de anécdotas y aventuras, incluso aquellos que son por trabajo. Instalado en Italia por un nuevo proyecto laboral, Franco Masini se dispuso a aprovechar su tiempo libre para disfrutar a pleno, sin imaginarse que iba a terminar compartiendo una noche junto a uno de los actores del momento: el protagonista de Bohemian Rhapsody, Rami Malek.

"Estoy filmando una serie y estuvimos un mes grabando en Venecia. El fin de semana pasado me fui a dar una vuelta solo, vestido con jeans rotos, una remera grande tamaño XL, bien rotoso", comenzó relatando durante su visita a PH: Podemos Hablar. "Cuándo llego al hotel, que era un hotelazo, estaba toda la gente vestida de traje, impecable".

"Pasa una mina grande, toda elegante, y me dice en inglés, 'Me gusta tu estilo ¿Querés venir a un evento que hay en el fondo del hotel?'", contó mientras el resto de los invitados escuchaban atentos. "Estaban todos impecables y yo ahí. Se me acerca un director español, me empieza a hablar y cuándo miro a la derecha estaba Rami Malek con su novia, Lucy Boynton, las amigas y este director del que me hice amigo".

Fue en ese momento que surgió una salida inesperada que no pudo negar. "De golpe Rami dice, 'Vamos al boliche, saco dos mesas, vení vos también'", dijo mientras todos se reían. "Terminé yendo al boliche con ellos. Cuando llegamos el patovica me miró mucho, pero cuando me vio con Malek me dijo, 'pasá, pasá'. Yo estaba sin celular, no tenía un peso para pagar un trago, nada... pero dije ya fue".