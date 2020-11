Hugh Grant encontró la solución para alejarse de sus hijos y tener un poco de tranquilidad Crédito: GROSBY GROUP

Hugh Grant es una de las tantas personas que decidió postergar la paternidad durante muchos años, sin embargo, una vez que tuvo su primer hijo a los 50, se enamoró tanto de este rol que apostó por más. Hoy, con cinco niños en el hogar, el actor asegura que usa su trabajo como escape para tener un poco de paz, aunque cada vez que está lejos de sus herederos los extraña con locura.

"Tomé este trabajo en parte para alejarme de mis hijos pequeños, porque suele ser agotador tenerlos a mi edad", reveló durante una entrevista con Graham Norton Show, bromeando sobre la razón por la cual aceptó su papel en The Undoing.

"Pensé que sería muy bueno tomarme un recreo, pero cada vez que llegaba a Nueva York los extrañaba tanto que me convertía en un desastre emocional. De repente cada escena que me pedían que haga terminaba en lágrimas. Incluso llegué a ir a un bar y al pedir un café comencé a llorar", agregó un poco entre risas y un poco en serio.

Según explicó el actor, que tiene 60 años, este nivel de sensibilidad impactó positivamente en su trabajo. "Habiendo pasado toda mi carrera sin poder emitir una sola emoción, de repente me encuentro en mi vejez no pudiendo controlarlas", comentó. "Es algo relacionado a mis hijos, al amor o a mi mujer, pero no puedo mantenerme en línea".

Grant se casó en el 2018 con la productora de televisión sueca Anna Eberstein, con quien tiene tres niños: John, nacido en el 2012, y dos pequeños más que nacieron en el 2015 y en el 2018, de los cuales no se conoce ni el nombre ni el sexo. Además es padre de Tabitha, que llegó al mundo en el 2011, y de Felix, que lo hizo en el 2013, ambos fruto de su relación con Tinglan Hong.

Durante la entrevista, la estrella también contó cómo fue tener Covid, enfermedad que contrajo al comienzo de la pandemia. "Lo tuve y fui muy valiente, lo enfrenté como todo un hombre. Lo contraje cuando recién comenzaba a circular, de hecho en ese entonces no sabía bien qué era", explicó.

"Se sentía como una leve gripe, y después tuve una alarmante pérdida de la capacidad de oler, lo que me llevó a meter la cabeza en el tacho de basura pensando, 'debe haber algo más acá', mientras me ponía el perfume Chanel No. 5 de mi mujer en la cara sin poder olerlo", contó poniéndole un poco de humor a la situación.

The Undoing, la miniserie de seis episodios que Grant protagoniza junto a Nicole Kidman basada en la novela You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, es un thriller que cuenta la historia de una terapeuta muy exitosa que está a punto de editar su primer libro y que disfruta de una apacible cotidianidad junto a su esposo y su hijo. Sin embargo, todo da un vuelco cuando una mujer es asesinada, algo que deja al descubierto secretos vinculados a su marido.

