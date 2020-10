The Undoing: un thriller prometedor que se queda sin combustible

Luego de Big Little Lies, Nicole Kidman vuelve a formar dupla creativa con David E. Kelley en The Undoing, disponible a partir de este domingo, por HBO y HBO Go Crédito: HBO

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2020 • 22:11

The Undoing (Estados Unidos/2020). Guion: David E. Kelley, basado en la novela You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz. Dirección: Susanne Bier. Elenco: Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramírez, Noah Jupe, Lily Rabe, Donald Sutherland. Disponible en: HBO y HBO Go, todos los domingos a las 22. Nuestra opinión: regular.

La nueva apuesta de HBO, The Undoing, tenía todos los componentes para convertirse en un nuevo fenómeno que, en cierto modo, aspiraba a seguir los pasos de ese suceso que fue Big Little Lies. A fin de cuentas, el thriller de seis episodios reúne a Nicole Kidman con David E. Kelley, quienes habían logrado con aquella serie una producción mucho más ajustada y mejor dirigida. Este no es el caso de la flamante miniserie escrita precisamente por Kelley y comandada detrás de cámara por la cineasta danesa Susanne Bier (Serena, Bird Box).

The Undoing está basada en la novela You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz y, desde sus primeras secuencias, nos hace sentir que estamos transitando un terreno familiar, pero carente de enfoque novedoso.

Kidman interpreta a Grace, una exitosa terapeuta que vive en Manhattan con su marido Jonathan (Hugh Grant, cada vez más consolidado en el mundo televisivo luego de su gran trabajo en A Very English Scandal), y su pequeño hijo (Noah Jupe, Un lugar en silencio). En el episodio inicial, con esas visitas al colegio de élite, los encuentros con amigas para tomar el té y organizar eventos para recaudar fondos, y los prolongados paseos por Manhattan contemplativos y estériles para la trama en cuestión, Grace se erige como un refrito de otros personajes -por no ir más lejos, el de la psicóloga que interpretó Naomi Watts en la fallida serie de Netflix, Gypsy -, al igual que el misterio que se desata en el primer capítulo.

Nicole Kidman y Noah Jupe en The Undoing Crédito: HBO

El cine y la TV se nutren constantemente del whodunit (el famoso "¿quién cometió el crimen?"), por lo cual a esta altura es imperativo que el guion equilibre la estructura un tanto básica de ese componente del thriller. Con The Undoing sucede lo opuesto: las vueltas de tuerca no son más que un mero golpe de efecto con el evidente propósito de distraer al espectador quien, al ver que esto se repite de manera permanente, posiblemente experimente más tedio que curiosidad. Ni Grace ni Jonathan -sospechoso del asesinato de una mujer que se suscita en ese micromundo en el que se mueve esta pareja de la alta sociedad- son personajes desarrollados con profundidad, como si Kelley se hubiera quedado sin combustible, y desconociera los matices. Aquí, lo que sobran son los estereotipos.

Nicole Kidman y Hugh Grant en The Undoing - Trailer - Fuente: YouTube 01:23

Video

Por otro lado, Bier se regodea ya sea en planos abiertos de Grace caminando errante mientras se les da ingreso a innecesarios flashbacks o imágenes alucinatorias, como en primeros planos de esa mujer que se quiebra cuando debe responder ante la policía por el crimen que habría cometido su esposo. Con ambas decisiones estéticas se arriba a una misma conclusión: no propulsan el relato sino que lo frenan, le sustraen dinamismo.

A diferencia de Big Little Lies, donde se notaba -al menos en la primera temporada- una armonía en el equipo de trabajo (desde su cast, su realizador y su showrunner), en The Undoing cada integrante está más preocupado en dejar su impronta (ya sea Bier en su dirección, como Donald Sutherland en un personaje abyecto absolutamente prescindible) que en crear un drama homogéneo. Asimismo, la miniserie se desarrolla en una atmósfera noventosa que, de haber querido pretendidamente sumergirse en las narrativas trash que abundaban en los thrillers de esa década, quizá hubiera sido más entretenida.

Nicole Kidman y Hugh Grant, bajo la dirección de Susanne Bier Crédito: HBO

Por el contrario, aquí se busca que nos tomemos la investigación del asesinato demasiado en serio, sin toques de humor -con excepción de alguna intervención de Lily Rabe-, y con una impostación que resulta, por momentos, involutariamente irrisoria.

Cuándo y dónde verla. The Undoing estrena su primer episodio este domingo 25 de octubre, a las 22, por HBO y HBO Go.

Conforme a los criterios de Más información