La soñada boda de Agustin Neglia en una playa mexicana, frente a 100 familiares y amigos

Como no podía ser de otra manera, a la hora de pasar por el altar, Agustín Neglia eligió realizar un viaje inolvidable junto a sus familiares y amigos. El conductor de Mundo Selfie se casó con su novia, la modelo Mariana Rojas, en una boda soñada en México.

La pareja eligió la Riviera Maya para agasajar a sus invitados y compartir con ellos este momento único. Hasta allí viajaron junto a 100 familiares y amigos cercanos, que no solo disfrutaron del momento del casamiento, sino de unos días de playa y relax. "Con esto también cumplo el sueño de irme de viaje con toda mi familia, que para mí es una asignatura pendiente“, le decía Neglia a LA NACION hace unos meses, anticipando su paso por el altar.

El conductor e influencer de viajes Agustín Neglia celebró junto a Mariana Rojas su boda en la Riviera Maya, México Palladium Hotel Group Grand Palladium Hotels & Resorts Riviera Maya

El grupo llegó a Playa del Carmen el 29 de octubre y, con una fiesta de blanco, le dieron la bienvenida a las celebraciones. Al día siguiente realizaron un “ritual de las intenciones”, guiados por un chamán maya y ceremonias de danza, fuego y ofrendas de los cuatro elementos frente al mar.

Finalmente, el viernes 31, realizaron la ceremonia principal bajo una pérgola en la playa. El casamiento fue oficiado por el tío y padrino de la novia, quien bendijo la unión. Además, algunos amigos de la pareja brindaron emotivos discursos coronando este momento íntimo y especial.

100 familiares y amigos viajaron junto a la pareja hasta Playa del Carmen Palladium Hotel Group Grand Palladium Hotels & Resorts Riviera Maya

Para el gran día, la novia eligió un vestido del reconocido diseñador argentino Gabriel Lage, confeccionado con siete telas cosidas a mano, perlas, mangas y un delicado corsé con caída que le permitió disfrutar de la fiesta toda la noche. El novio, por su parte, llevó un traje color beige y camisa blanca.

“Cumplimos el sueño de poder compartir días allí con nuestros familiares y amigos, todos en el plan de estar en ese lugar desconectados, disfrutando el momento. La energía fue la de ponerle pausa a las preocupaciones y estar energéticamente alineados en ese lugar selvático”, afirmaron los novios.

Después de la ceremonia, comenzó la fiesta Palladium Hotel Group Grand Palladium Hotels & Resorts Riviera Maya

Después de dar el “sí, quiero”, llegó el momento de la fiesta, con música, baile y rica comida para coronar una noche única y un viaje inolvidable para todos.

Neglia es mendocino y a los 22 años decidió patear el tablero e ir en busca de su sueño: ser conductor de algún programa de televisión. “Tenía un alto cargo en Televisa, era jefe de ventas de todas las revistas internacionales como Vanidades, Cosmopolitan, pero me di cuenta que mi vida en relación de dependencia se iba a meter en una meseta aburguesada que no me gustaba”, recordó durante una entrevista con LA NACION a mediados de este año. Por eso no dudo en renunciar, a pesar del buen sueldo que recibía cada mes, y abrir su propia productora.

Fueron tres días de ceremonias inolvidables Palladium Hotel Group Grand Palladium Hotels & Resorts Riviera Maya

Además de dar la vuelta al mundo varias veces, “el chico de Modo Selfie” cumplió varios sueños frente a la cámara. Jugó al tenis con Rafael Nadal, entrevistó a Gustavo Cerati, condujo un partido por la Paz Mundial en Roma -donde fue recibido por el Papa Francisco- y le propuso matrimonio a su novia Mariana en un globo aerostático en Capadocia, Turquía.

La pareja se había comprometido en Turquía Palladium Hotel Group Grand Palladium Hotels & Resorts Riviera Maya

“Fue un momento soñado. La propuesta fue en Capadocia, Turquía; para mí es ‘el lugar’ para proponer matrimonio. De hecho, está entre las cinco mejores excursiones del mundo. Pensé en que sea ahí, al amanecer, y creo que la sorprendí porque no se lo esperaba. El anillo lo escondí en un bolsillo medio oculto de la mochila, adentro de una media, y no lo vio por suerte. Cuando se lo propuse me puse esas gafas que filman y mostré todo el proceso en un videito que al toque le mandamos a la familia”, contó sobre el especial momento en el que se comprometieron con Rojas.