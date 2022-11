La sugestiva fotografía de Eva Mendes que disparó los rumores de casamiento con su pareja, Ryan Gosling

escuchar

Una imagen vale más que mil palabras. Eso debe haber pensado la actriz estadounidense Eva Mendes cuando decidió compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se puede ver en primer plano un elocuente tatuaje .

La imagen en cuestión muestra a la actriz tapando parte de su rostro con su antebrazo. En primer plano, se ve un tatuaje en su muñeca con la frase en español “De Gosling”. Miles de seguidores y los principales medios estadounidenses entendieron que era su manera de anunciarle al mundo que, después de más de una década de relación, la actriz y su novio Ryan Gosling habían decidido pasar por el altar.

Tanto Gosling como Mendes suelen ser muy cuidadosos a la hora de abordar temas de su vida personal y familiar. Quizá por eso, llamó la atención el inesperado posteo de la actriz en sus redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz de Tiempo límite muestra su tatuaje.

En septiembre, en una fotografía en la que se la veía rodeada de flores, sus seguidores pudieron apreciar por primera vez la frase en su muñeca. Y si bien desde ese momento comenzaron a sonar los rumores de compromiso y de casamiento, los dos involucrados decidieron mantenerse en silencio. Por eso, esta nueva foto con el foco puesto inequívocamente en la frase es considerada por muchos una confirmación.

Los actores se conocieron en el set de Cruce de caminos, en 2011. Cuentan que fue el mismo Gosling el que convenció al director Derek Cianfrance para que convocara a Mendes. Allí, personificaron a un joven matrimonio, y la química que se vio en la pantalla terminó trasladándose a la vida real. Desde aquel momento, conforman una de las parejas más famosas de Hollywood, pero ellos parecen no querer ostentarlo. No se muestran juntos, ni en eventos, ni en alfombras rojas . E incluso, en sus redes sociales no comparten fotografías juntos .

Aunque durante su primer embarazo, Eva se convirtió en experta para esquivar paparazzis, y negó estar esperando un hijo cuando la anfitriona Ellen DeGeneres la entrevistó en su show, en febrero de 2014 finalmente fue la revista People la que confirmó que la pareja tendría a su primera hija, Esmeralda. Dos años después llegaría Amada.

Este año, en una entrevista concedida al medio británico GQ, el actor habló por primera vez sin tapujos sobre la vida en familia. A propósito de la vida en pandemia, Gosling expresó: “ El tiempo, en general, es algo en lo que pienso mucho ahora. Mis hijas están creciendo tan rápido que necesito vigilar el reloj como nunca antes. Hemos pasado mucho tiempo a lo largo de esos meses tratando de mantenerlas entretenidas ”.

Eva Mendes junto a sus dos hijas, Esmeralda y Amada The Grosby Group

“ Eva y yo hicimos lo mejor que pudimos y sospecho que hubo más actuación por nuestra parte en cuarentena que en nuestras propias películas, aunque frente a unas espectadoras más exigentes ”, bromeó el intérprete.

Mendes, en tanto, hizo una tierna referencia a su familia en una entrevista publicada por People a propósito de su rol como empresaria: “Mi hombre y mis hijos son mi hogar. Dondequiera que estén, eso es lo que son”.

LA NACION