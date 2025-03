La supuesta examante de David Beckham reapareció públicamente y contó detalles de su romance: “Nunca mentí”

En las últimas horas, el matrimonio de David y Victoria Beckham volvió a estar en el ojo de la tormenta por viejos rumores de infidelidad. La exasistente del futbolista, Rebecca Loos, reapareció públicamente y volvió a hablar del supuesto romance que mantuvo con el astro 20 años atrás.

Corría el año 2004 y Loos era la asistente personal de la estrella del Manchester United. Sin embargo, en un momento su nombre cobró protagonismo al ser señalada como la supuesta amante del futbolista. Fue ella misma quien reveló que Beckham la había invitado a un hotel mientras su esposa estaba fuera de la ciudad . Si bien estas versiones fueron negadas por el matrimonio, en su momento generaron un fuerte conflicto entre ambos.

Victoria y David Beckham cumplieron 25 años de casados y lo celebraron con una foto muy top (Foto: Instagram/@davidbekham)

De hecho, David y Victoria hablaron de este tema en la docuserie Beckham, estrenada por la pantalla de Netflix en 2023. Si bien la ex Spice Girl apoyó a su marido ante los rumores, confesó que se sintió “más infeliz que nunca” cuando este supuesto engaño llegó a los titulares. “ Fue el período más difícil porque sentíamos que el mundo estaba en nuestra contra. Estábamos unos contra otros, para ser completamente sincera ”, admitió la cantante, calificando la situación como un “circo”.

Por su parte, David confeso que fue increíblemente difícil ver a su pareja sufrir. “No sé cómo lo superamos, con toda honestidad. Victoria lo es todo para mí. Verla sufrir fue increíblemente duro, pero somos luchadores. Necesitábamos luchar el uno por el otro y por nuestra familia. Valía la pena luchar por lo que teníamos”, se sinceró.

Recientemente, Loos volvió a hablar de aquella época al lado del futbolista y confirmó nuevamente sus dichos. Tras repetir que nunca exageró ni mintió sobre nada, la asistente se definió como una mujer “valiente” por enfrentarse a la pareja más fuerte y poderosa de los medios. “Ellos tienen todo el dinero del mundo para las mejores relaciones, los mejores abogados. Lo único que tenía de mi lado era la verdad” , declaró el pasado domingo en una entrevista con 60 Minutes Australia.

A su vez, recordó lo traumático que fue ver “montones de historias horribles” sobre ella pero nunca sobre David. “ Quería ser valiente y fuerte, pero algo de eso se filtró y me afectó. Me ha llevado tiempo recuperarme ”, reveló quien actualmente vive en Noruega con su marido y sus dos hijos.

En 2023, y luego de ver el documental del deportista, Loos dio a entender que Beckham no sólo le fue infiel a Victoria con ella sino también con otras mujeres. “Dos semanas después del hotel estábamos en la fiesta de cumpleaños de Ronaldo y él salió con una hermosa modelo. Fue una noche difícil para mí”, recordó en diálogo con Daily Mail.

Al dar más detalles, Rebecca contó que encontró al futbolista -que por aquel momento jugaba en el Real Madrid- “escondido en el fondo del jardín hablando con una modelo española”. “Había comida maravillosa, una banda de samba brasileña y champagne a raudales”, recordó sobre aquella fiesta del 22 de septiembre de 2003. Sin embargo, todo se opacó cuando la asistente personal del futbolista recibió una llamada de Victoria Beckham, que estaba muy molesta ya que su marido no le respondía el teléfono.

“Le dije que no sabía dónde estaba. Y ella me dijo: ‘No cuelgues, ve a buscarlo’. Pensé que era un poco incómodo pero entré en la casa, subí las escaleras y vi a los dos guardaespaldas de David afuera de una puerta”, recordó quién al abrir ese dormitorio se encontró con algo inesperado. “Veo a la modelo de fondo, tumbada en la cama. Lo miré, le di el teléfono y le dije: ‘Tu esposa’”, relató. “ Me sentí muy herida. Fue una sensación horrible, pero él me tenía. Tenía sus garras clavadas en mí y yo estaba a su entera disposición ”, agregó angustiada.

A pesar de las supuestas infidelidades, Victoria y David renovaron sus votos matrimoniales en 2006. La pareja se había casado en 1999 en una glamorosa boda en el castillo Luttrellswtown, cerca de Dublín, ante unos 300 invitados. Padres de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, la pareja sigue siendo una de las más cool del ambiente.

LA NACION