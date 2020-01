Miriam Lanzoni será demandada por calumnias e injurias

Tras la escandalosa ruptura de Miriam Lanzoni y Christian Halbinger, la supuesta tercera en discordia, Juliana Rojo, le iniciará una demanda por calumnias e injurias a la actriz por haber afirmado que ella le envió un video íntimo que probaría ese engaño.

"No existe ningún video. Yo no le mandé ningún video a nadie. Esto es algo que me están haciendo para perjudicarme a mí. Esto es algo que está armando, no entiendo por qué y yo no quiero hablar más del tema", son las palabras que envió la mujer en un audio de WhatsApp a una de las panelistas del programa Siempre show.

Minutos después, en ese mismo ciclo, habló el abogado de Rojo, Roberto Olazábal, y aseguró que su representada demandará a Lanzoni quien seguramente "solo quiere prensa".

"Si aparece en los medios esta noticia, es porque alguien tiene interés de que aparezca. Cualquier persona que encuentra a su pareja en una situación de infidelidad deshace la unión, pero no lo ventila por los medios, y menos de esta manera", explicó Olazábal.

"Una panelista de Ángel de Brito mostró un chat donde la señora Lanzoni dice que le había llegado un video sexual que se lo había mandado 'esta mina', textualmente, y se refería a la señora Juliana Rojo. El video no existe y mucho menos se lo remitió mi cliente", argumento el letrado.

Por otra parte, al ser consultado sobre si Rojo tenía una relación afectiva con Halbinger, dijo: "Yo no lo hago esas consultas a mi cliente y ella no me dijo nada de eso".

La versión del ex marido

Rojo está separada de su pareja, Francisco, con quien comparte el emprendimiento Holy Catering y la crianza del hijo de ambos. El hombre se presentó ayer en Los ángeles de la mañana y dijo: "Me enteré el lunes por ustedes. Me empezaron a llamar amigos diciendo: 'Poné la tele que están hablando de vos'. Me dolió porque tenemos un nene de tres años".

Con respecto al hecho puntual del supuesto affaire, explicó: "No estamos juntos porque yo le fui infiel con una chica que trabajaba conmigo. Fue mientras ella estaba embarazada. Ella estaba abocada a su panza y yo abriendo mi empresa de catering. La noche, las fiestas me fueron llevando a la tentación. Se lo conté después de dos años porque me daba miedo que le pase algo al bebé".

Tras asegurar que Halbinger es cliente de su empresa hace tiempo, el empresario desmintió una posible relación entre él y su exmujer. "No hay relación de ella con Christian. Fue algo de una sola vez. Fue el viernes pasado. Él fue a la casa que alquilamos con Juliana en Nordelta para el verano. Ella no filmó el video, la conozco y sé que ella no hizo eso (...). ¿Para qué iba a hacerlo?", advirtió.

No obstante, la versión de Juliana y su abogado son diametralmente diferentes. Por otra parte, Francisco negó que él haya sido el responsable de haber grabado el video. "Yo no puse las cámaras (...). Me enoja haberme enterado por la tele. Que hayan salido fotos nuestras y el nombre de nuestro catering por todos lados. Yo manejo las redes, y los comentarios que llegan son horribles", explicó.