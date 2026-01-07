Quién es la joven danesa a la que Luciano Castro habría seducido en Madrid: “Me llamó la atención que fuera tan directo”

Arrancó el 2026 y con el flamante año, aparecieron nuevos escándalos en el mundo del espectáculo. Uno de los temas del momento es la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, un rumor que comenzó a correr a partir de un audio filtrado del actor. A las reacciones de la pareja y de las ex del galán -Sabrina Rojas y Flor Vigna-, se sumó la palabra de Sarah Borrell, la joven danesa a la que Castro habría intentado seducir.

La versión del engaño la compartió Fernanda Iglesias ayer en Puro Show (eltrece). Allí aseguró que el actor habría tenido un affaire con una joven española durante su estadía en Madrid. Todo habría sucedido en el mes de noviembre, cuando Castro viajó para realizar una temporada teatral en el exterior. Según relató la periodista, el vínculo no habría pasado de algunos encuentros esporádicos, pero sí habría existido una actitud insistente por parte de él de volver a verse una y otra vez.

Lejos de salir a desmentir, Luciano Castro optó por compartir en su cuenta de Instagram algunas postales de sus vacaciones en Brasil junto a Griselda Siciliani

“Se ve que se sentía muy solo y entonces un día se va a comer un brunch a un barcito lindo de Madrid y ve a una chica preciosa, despampanante, de 28 años. A la chica le gustó. Le dio bola. Él le dijo que estaba solo, que estaba trabajando en Madrid. La invitó a su obra de teatro. La invitó a su casa. Se la chapó en la calle porque a ella le gustó”, detalló.

“Quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos. Él le empezó a escribir insistentemente. Ella le contestaba muy esporádicamente, de vez en cuando. Y él se ponía insistente. Se vieron otra vez más. A ella le llamó la atención que la gente le pedía fotos en la calle”, amplió.

Como parte del material expuesto al aire, la periodista reprodujo un audio que la joven española habría recibido, en el que una voz atribuida a Luciano Castro la invitaba a verse durante el día. “Sara, buen día, guapa. Mirá que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos”, explicó la mujer.

La palabra de Sarah Borrell

Esta mañana, Fernanda Iglesias retomó el escándalo. En esta oportunidad logró hacer contacto con Borrell, quien habló a través de una videollamada con los integrantes de Puro Show y aportó su versión de los hechos. Primero contó que es danesa, que está en Madrid desde hace cinco meses, que trabaja en un bar y que fue allí donde conoció a Castro. “Fue un día y nada, ahí solo hablamos, porque yo era camarera allí. Luego regresó una semana después y me acordé de él porque uno se acuerda”, resaltó, en referencia a la belleza del actor. “Recuerdo que se sentó afuera, lo que era raro porque hacía frío, pidió un jugo verde y empezamos a charlar”, siguió.

La joven, de 28 años, explicó que luego de que el actor le hiciera preguntas sobre su vida, él le contó que era actor, algo que a ella le llamó la atención. “Yo soy bailarina y actriz, entonces me pareció interesante conocer a alguien de ese mundillo”. “Él desde el primer día me miró mucho. No soy tonta y noto cuando un hombre quiere algo más”, sumó de inmediato. También recordó que fue Castro quien dio el primer beso y que ese gesto tuvo lugar después de la primera charla.

Cuando le preguntaron por qué, como sucede hoy en día, no intercambiaron sus redes sociales, ella contó que cuando lo conoció le restó importancia pero luego su negativa la alertó. “Yo no estaba muy interesada al principio y por eso no le pedí nada. Pero después sí comencé a pedirle por WhatsApp sus redes, pero no me las compartía”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, felices en Brasil

“En mi generación siempre pedimos el Instagram y él no me lo pasaba. Eso se me hacía raro. Me pareció raro. De hecho, había algo en mí que me decía que algo no cuadraba. También me llamaba la atención que fuera tan directo, que me invitara a su piso, pero eso tal vez es porque yo soy danesa y los latinos son un poco más mandados”, remarcó.

Borrell también reveló que entre ella y Castro hubo algunos encuentros que fueron tan breves como desconcertantes. “Eran como quince, veinte minutos, eso es súper raro”, señaló. Por último, aseguró que Castro intentó avanzar pero ella no quiso. “O sea, la primera vez que conozco a un chico no voy a su casa. Entonces le dije: ‘No, yo un café’”.

Antes de despedirse, reveló que se dio cuenta de que se trataba de un actor famoso en la Argentina cuando viajó a Dinamarca para las fiestas. “Me junté con una amiga argentina que conozco. Me dice si no será Luciano Castro. Y me muestra una foto y yo le dije que sí. Entonces, le mostré los mensajes de WhatsApp y se quedó así, sorprendida”. “El me besó y nada más pasó”, confirmó para que no quedaran dudas.

La reacción de Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro siempre se mostraron muy enamorados (Foto: Gerardo Viercovich - LA NACION)

Mientras en Argentina los rumores de una infidelidad de Luciano Castro y Griselda Siciliani crecen, ellos disfrutan de las playas de Brasil. Ayer, el actor aprovechó sus redes sociales para compartir un reel donde compiló una serie de videos durante sus vacaciones, imágenes del lugar, de él y de la protagonista de Envidiosa juntos y felices.