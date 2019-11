La tristeza de Hilaria Baldwin, tras la pérdida de su embarazo de cuatro meses

Hilaria y Alec Balwin estaban esperando a su quinto hijo juntos

Hilaria Baldwin compartió anoche una triste noticia en sus redes sociales: había sufrido un aborto involuntario en su cuarto mes de gestación. La instructora de yoga y mujer de Alec Baldwin compartió primero una fotografía en las historias de Instagram en la que se la veía abrazar su vientre con el rostro serio y con un triste mensaje: "Hoy no ha ido según lo planeado. Estoy muy triste. Esta es mi última noche con ella... una rara experiencia".

Una hora después, Hilaria compartió un desgarrador video en la misma red social, en el que su hija Carmen la abraza y la llena de besos tras enterarse de la noticia, mientras pregunta cuándo podrá tener una nueva hermanita, a lo que su madre le contesta entre lágrimas: "No lo sé, en algún momento. Vamos a esforzarnos mucho para darte una hermanita. Gracias por tus condolencias cariño, mamá está muy triste".

El video fue acompañado también por un texto que explica el doloroso momento que está atravesando: "Es triste anunciar que hoy hemos conocido que nuestro bebé murió a los cuatro meses de gestación. También queremos que sepan que, aunque no estamos bien en este momento, lo estaremos. Somos muy afortunados de tener cuatro hijos sanos y nunca perderemos esto de vista. Le expliqué a Carmen lo que estaba pasando y grabé este video para enviárselo a Alec. Supongo que es una buena forma de compartirlo también con ustedes", escribió.

El matrimonio tiene cuatro hijos, Carmen, de 6 años, Rafael, de 4, Leonardo, de 3, y Romeo, de diecisiete meses, y se habían mostrado muy entusiasmados con la noticia de seguir ampliando la familia. "Le dije que, después de todo, este bebé no iba a nacer... pero haremos todo lo posible para darle una hermanita otra vez. Estoy realmente devastada en este momento. No esperaba esto cuando hoy fui a mi cita médica. No sé qué más decir. Todavía estoy en estado de shock y no tengo todo esto muy claro. Por favor, no paparazzis... eso es todo lo que pido", finalizó Hilaria su posteo, recibiendo poco tiempo después una lluvia de bonitos comentarios cargados de apoyo y cariño.

Cuatro hijos, seis embarazos

Este no es el primer aborto de Hilaria. Hace siete meses, la escritora anunció que estaba esperando otro bebé y lo hizo temprano, asegurando que no tenía por qué esconder su embarazo y que, al igual que compartía otros detalles de su vida, compartiría los detalles de este proceso. Eso la llevó a anunciar unas semanas después que estaba sufriendo un aborto espontáneo, algo de lo que no se avergonzó ni pensó en esconder: "Siempre me prometí a mí misma que, si volviera a quedar embarazada, compartiría los detalles con ustedes desde el inicio, incluso si eso significa sufrir una pérdida pública. Siempre he sido muy abierta con ustedes sobre mi familia, mi estado físico, mis embarazos... y no quiero ocultarles esto, solo porque no sea algo positivo y brillante como el resto. Creo que es importante mostrar la verdad, porque mi trabajo es ayudar a las personas siendo real y abierta. Además no me avergüenzo de mi experiencia. Quiero ser parte del esfuerzo para normalizar el aborto espontáneo y eliminar el estigma de él", escribió por ese entonces.