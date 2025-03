Ernestina Pais habló de su adicción al alcohol, contó cómo logró salir y pidió por más inversión en salud mental: “Empecé a vivir un infierno”

A poco más de un año de su internación, Ernestina Pais pasó por el programa de Mirtha Legrand y habló a corazón abierto de su lucha contra la adicción al alcohol: reveló el rol crucial que tuvo la pandemia, aseguró que vivió un “infierno”, explicó los motivos que la llevaron a tomar, contó cómo logró superarlo y pidió por más inversión en salud pública.

“Qué cambiada estás, Ernestina. Para bien”, observó la Chiqui luego de preguntarle por la situación delicada que atravesó. “Se me ve más serena, sí”, asintió la periodista con una gran sonrisa. Luego de agradecer la observación y ante la mirada atenta del resto de los invitados -José María Muscari, Conrado Estol, Fernando Burlando y Edith Hermida-, Pais relató el calvario que vivió.

Ernestina Pais fue una de las invitadas de este domingo 6 de junio del programa Debo Decir (America) Captura de TV/ América

El gran punto de inflexión fue, según compartió, la pandemia. Pais explicó que, en un momento de su vida, luego de 30 años ininterrumpidos en los medios, con un restaurante “hermoso” y una “vida plena de trabajo” y a pesar de todo eso, se dio cuenta que estaba triste y angustiada. “En ese momento vino la pandemia, el encierro, el restaurante cerrado, quebrado. Estábamos todos endeudados, y yo empecé a usar el alcohol para calmar y tapar la angustia”.

“Yo digo que el consumo problemático no empieza el día que vos levantás la copa, sino que empieza cuando vos empezás a no decir lo que te está pasando. Y empecé a vivir un infierno”, reveló la conductora, y agradeció de inmediato que hoy en día las adicciones se entiendan como un problema de salud mental. “Hoy no hay que tener vergüenza de decir bebo, o tengo un problema de ludopatía”, subrayó. También confesó que ser adicta al alcohol, un consumo que es legal, empeoró la situación. “Yo estaba encerrada en un restaurante con un depósito lleno de alcohol”.

“¿Y no se puede dejar?”, quiso saber Mirtha, conmovida por la historia de vida de su invitada. “Sí se puede. Ese es el mensaje”, resaltó Pais, y agregó que hoy, para ella, decir que toma alcohol es un orgullo. “¿Hace cuánto que no tomás?”, le preguntó en ese momento Muscari. “No bebo hace un año y tres meses”, confió.

Al momento de hablar de cómo logró salir, Pais explicó que primero se internó, luego interrumpió el tratamiento y que a partir de un accidente doméstico su familia decidió judicializar el caso. “Perdón, ¿qué tomabas? ¿Vino?”, interrumpió Mirtha, intrigada. “Yo era más del whisky y del vodka”, contestó con una risa nerviosa. “Mi familia, que ya tenía todo armado, me dijo ´sí, tranquila, te vamos a llevar al sanatorio para que te vean la mano´ y cuando llegué estaba la persona del juzgado que me comunica que a partir de ese momento yo entro a la judicialización”, repasó. Sin dar espacio a comentarios, Pais describió el accionar de sus seres queridos como “un acto de amor”.

“¿Qué te pasó en ese momento?”, volvió a intervenir Muscari. “Yo era un león enjaulado. Yo no entendía nada”, explicó. Luego reveló los pasos que tuvo que atravesar para comenzar el tratamiento y recordó que compartió habitación con dos personas más, que como había intervenido la justicia no podía salir, que no tuvo acceso a su teléfono y que el lugar era muy estricto. “No me trataron mal pero no te dejaban pasar una”, confió.

“Cuando entré y logré entender dónde estaba dije ´esta es mi oportunidad´”, confesó Pais que pensó al principio del tratamiento. Minutos después, explicó que hace un año y tres meses que no toma alcohol. “Sentí que volví a nacer”, reveló.

Ernestina Pais abrió su restaurante, Milión, en 1999 Instagram @ernepais

Luego de resaltar el trabajo del centro donde estuvo internada, Ernestina se tomó unos minutos para compartir un mensaje importante para ella. “Los lugares públicos para tratamiento de salud mental y adicciones están colapsados. Los privados son carísimos. Entonces es muy importante entender que tiene que haber inversión en salud mental. Porque es el mal de nuestro tiempo. Los adolescentes y los jóvenes están deprimidos, los chicos tienen cada vez más acceso a drogas y alcohol, los adultos estamos colapsados de problemas… ni hablar de las aplicaciones de apuestas que están haciendo estragos en las adicciones al juego. Me parece importantísimo que se hable de salud mental”, completó.

