La venganza de Angel de Brito: "Pampita, como villana sos la mejor"

En el ciclo matinal que conduce, el chimentero apuntó contra su compañera en el jurado del "Súper Bailando" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 17:55

Pese a ser compañeros de jurado en el "Súper Bailando", la relación entre Angel De Brito y Pampita Ardohain parece no ser del todo sincera. Y es que desde que el año pasado, en plena crisis con Pico Mónaco, la modelo descargó su furia contra una movilera del programa Los ángeles de la mañana, entre ellos siempre parece reinar siempre una "tensa calma".

"Yo me llevo bárbaro con Pampita, pero ahora le toca hacer lo mismo que nos criticaba a nosotros hace un año", reflexionó él esta mañana, en el ciclo de chimentos que conduce en Eltrece. A continuación, De Brito puso al aire un fragmento del programa Pampita Online, que mostraba cómo la modelo les preguntaba a sus panelistas sobre las separaciones de Julieta Prandi y de Nicole Neumann, dos de sus antiguas archienemigas sobre las pasarelas.

"En ese momento las dos estábamos en el programa de Moria [Casán]. Yo la veía más flaca, triste. El marido iba a buscarla todos los días a la salida. Nadie sospechaba nada pero después nos enteramos que se había separado y que ella dejó la casa con sus hijos, porque el marido no quería irse", relataba Julieta Kemble sobre Prandi, con quien compartió el panel de Incorrectas hasta mediados de 2018.

A continuación, el clip mostraba cómo Ardohain apuntaba a Gege Neumann -otra de las panelistas de su ciclo- para preguntar: "¿A Nicole no le pasó algo así también, porque Fabián Cubero no quería irse de la casa?". Sorprendida, Neumann respondió que no.

Ya de regreso al piso de Los ángeles..., De Brito acotó: "Pampita, como villana sos la mejor. (...) Me gustó cómo tuvo la habilidad de resucitar todo esto", señaló en referencia a las viejas rencillas que mantuvo con Neumann y Prandi en el pasado. Luego, sin vueltas, tildó a su compañera en el jurado del "Super Bailando" con el mismo mote que ella utilizó ella en julio pasado, cuando regresó de Rusia e insultó al ciclo de chimentero por dar a conocer la crisis que atravesaba con Mónaco.