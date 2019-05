La pelea eterna: Pampita Ardohain se negó a compartir estudio con Nicole Neumann

La pelea entre Nicole Neumann y Pampita Ardohain vivió hoy un nuevo capítulo

Pasan los años y las diferencias entre Pampita Ardohain y Nicole Neumann siguen. Ellas siempre se las ingenian para continuar con su rivalidad. Esta vez, la nota la volvió a dar la jurado de "Bailando 2019" cuando invitada por su amigo el Pollo Álvarez a su debut en Nosotros a la mañana, no quiso ingresar al estudio para no compartir piso con Nicole y dio la entrevista en un móvil... ¡desde la puerta del estudio!

Agustina Kämpfer se lo remarcó: "Tengo una duda existencial, estás a 10 metros del estudio, en el mismo piso, somos vecinos, ¿por qué no te sentás acá, con nosotros?". La modelo se excusó con que no estaba en condiciones para hacerlo. "No estoy ni maquillada, llegué, me puse unos anteojos y me quedé acá. Y fue así, les dije 'voy a llegar a esa hora y me tengo que ir a una reunión de producción'", dijo. No es la primera vez que Pampita se niega a cruzarse con su colega, incluso ya evitó coincidir con ella tanto en desfiles como en diversos eventos.

No conforme con su respuesta, y sin nombrar a Neumann, Kämpfer acotó: "¿No fue nada personal? Con lo fresca que estás las 24 horas, ¿quién pudiera?". La modelo, en plena carcajada, concluyó con un: "Gracias, igual".

Pero lejos de achicarse o sentirse mal, la flamante panelista se metió en la nota y le dejó su pregunta: "Hola, soy Nicole, te quería consultar cuándo presentarle la nueva pareja a los hijos". Si bien Pampita le contestó de forma educada y con la sonrisa que la caracteriza, Nicole fue por más y la increpó sobre la provocativa decisión de sumar a su hermana, Geraldine, al staff de Pampita on line. "La conocía de algunos desfiles, cuando armamos el nuevo programa teníamos muchas opciones pero creíamos que ella iba a pegar buena onda con el equipo y no nos defraudó nunca. Ya el primer día se unió al grupo, lo pasamos bien, nos divertimos. Estamos muy contentos de tenerla, qué suerte dijo que sí. Queríamos gente con buena energía", respondió sobre la incorporación.

"Hasta ayer sabía que venía al programa y ahora se quedó en la puerta. No sé si fue una ninguneada, quizás soy yo estoy que estoy muy paz y amor o no sé. No sabría decirte por qué no entró", analizó la rubia minutos después en Los ángeles de la mañana.

"¿Te molestó que tu hermana trabaje con Pampita?", quisieron saber las panelistas del ciclo de Ángel de Brito. "Me llamó apenas se enteró y me puse muy contenta, me parece divino que mi hermana consiga un trabajo con la situación del país y la falta de trabajo. Me pone feliz que trabaje en la tele como ella quería. Se lo pregunté a Pampita porque de su parte puede ser una decisión capciosa, pero dijo que no", respondió y agregó que ella la recibió con buena onda cuando fue a su programa, por lo que no comprende por qué su colega habla de energías buenas y malas.