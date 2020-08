Jim Parsons, en un episodio de la exitosa serie The Big Bang Theory

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 16:58

La serie The Big Bang Theory se despidió el año pasado cuando Jim Parsons decidió no continuar en la exitosa sitcom. El actor que en la ficción encarnó a Sheldon Cooper reveló ahora los verdaderos motivos que lo llevaron a tomar la drástica decisión, y que condujeron a sus creadores a ponerle fin.

En una entrevista para el podcast de David Tennant, Parsons contó que, si bien ha sido un proyecto de gran relevancia en su carrera, se sintió aliviado cuando la serie terminó. El actor reconoció que estaba "agotado" y la decisión de no continuar se debió a la gran presión laboral que sentía, así como a una serie de incidentes en su vida personal que supo apreciar como señales para dar un paso al costado.

"Fue un camino complicado", expresó, y relató que, en el momento antes de firmar el contrato que contemplaba su renovación en la serie por dos temporadas más, recordó que su padre había muerto con solo seis años más que los que tenía él por ese entonces. Eso le hizo reflexionar, sumado a que durante la promoción de The Big Bang Theory uno de sus perros se enfermó gravemente. "Se lo veía tan mal y yo estaba tan agotado que empecé a llorar", contó el actor y sumó: "Me decía a mí mismo: 'Este perro se va a morir mientras yo estoy fuera por trabajo y me siento fatal´".

"Sentí que tuve un momento de claridad, por el cual me siento muy afortunado, en el que pensé que debía parar y emplear mi tiempo en observar lo que pasaba a mi alrededor y eso es lo que hice. Pensaba: 'Tengo que cambiar'. Eso se lo trasladé a Chuck Lorre y a Steve Molaro [productores de la serie]. Les dije: 'Si me dijeran que, como a mi papá, me quedan seis años de vida, creo que hay otras cosas que debo probar y hacer'", explicó el actor.

Luego su mascota empeoró y tuvo que sacrificarla, y a eso se sumó una fractura en el pie que el actor sufrió durante una representación. "Pensé que tenía que tomar una decisión", afirmó. "No soy supersticioso ni nada de eso, pero fueron avisos que me hicieron recapacitar. No sabía lo que estaba buscando, pero entre el perro y el pie dije: 'Tengo que hacerme cargo'". Y así fue", remarcó.