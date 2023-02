La vida de Camila Morrone después de Leonardo DiCaprio: viajes, salidas con amigas y una alfombra roja muy especial

escuchar

Camila Morrone parece haber dado vuelta la última página de su relación con Leonardo DiCaprio de forma definitiva. Es que la actriz y modelo de sangre argentina se mostró muy feliz los últimos meses rodeada de amigos, disfrutando del sol y la playa en Punta del Este y recorriendo la alfombra roja como protagonista de uno de los estrenos de Prime Video más esperados de la temporada: la miniserie Todos quieren a Daisy Jones.

Camila Morrone asiste al estreno de la miniserie Todos quieren a Daisy Jones en Los Ángeles REX Features/Shutterstock /The G

Con una enorme sonrisa, su larga cabellera castaña oscura y enfundada en un vestido largo negro de escote pronunciado y capa de gasa, Morrone se dejó ver el jueves por la noche de muy buen humor durante la gala que se llevó a cabo en Los Ángeles con motivo del lanzamiento de su nuevo trabajo. Además de desplegar todo su glamour, se mostró muy cómplice a la hora de posar con el resto del elenco: Riley Keough -la hija de Lisa Marie Presley-, Suki Waterhouse y Nabiyah Be .

En la serie, basada en la novela de Taylor Jenkins Reid que cuenta el ascenso hacia el éxito de una banda de rock en los 70, Camila le da vida a un personaje que lleva su mismo nombre y que retrata a la esposa del cantante de la banda The Six, Billy Dunne. Si bien la carrera actoral de Morrone ya cuenta con algunos títulos -debutó como actriz de la mano de James Franco en Bukowski (2014) y formó parte de los elencos de Deseo de matar (2018) y y Never Goin’ Back (2018), entre otros trabajos-, su participación en Todos quieren a Daisy Jones podría llegar a marcar lanzarla de forma definitiva a la fama como intérprete.

La actriz argentina posó con sus compañeras de elenco:Riley Keough, Suki Waterhouse y Nabiyah Be REX Features/Shutterstock /The G

Camila Morrone junto a Riley Keough, hija de la recientemente fallecida Lisa Marie Presley REX Features/Shutterstock /The G

Arena, sol y amigas

Si bien desde que su relación con el galán de Hollywood llegó a su fin optó por esconderse de la prensa para no hablar al respecto, Camila no pudo ocultar su paso por Buenos Aires para las fiestas y su posterior visita a Punta del Este. Sin novio a la vista, la actriz decidió volver a las raíces primero en compañía de Lucila Polak, su mamá, y luego pasar unos días en las plácidas playas esteñas tras despedirse de su padre, el argentino Máximo Morrone, en West Hollywood.

Tras un breve paso por Londres, Camila visitó Buenos Aires y aprovechó para comer milanesas y asados en parrillas top junto a Polak. Según relató la revista ¡HOLA! Argentina, también disfrutó de un espectáculo de ballet en el Teatro Colón y se dio el gusto de ir de shopping.

Camila Morrone junto a Oriana Sabatini (Fuente: Instagram/@orianasabatini)

Además de compartir tiempo con su mamá, Morrone dejó un importante espacio en su agenda para sus amigas. Así, la noche de Navidad la disfrutó junto a Oriana Sabatini. Fue la propia mujer de Paulo Dybala quien reveló el paradero de Morrone a través de sus redes sociales. Luego de la Nochebuena, Sabatini compartió con sus fans un carrusel de fotografías junto con Morrone.

“Merry Christmas (Feliz Navidad)”, escribió la hija de Fulop con el emoji de un árbol navideño. En las fotos, las dos amigas se mostraron abrazadas con atuendos negros y en distintas poses. Además de preguntar por Dybala -quien no formó parte del encuentro-, los seguidores de Sabatini de inmediato reaccionaron con mensajes hilarantes.

Otra fiel confidente que compartió el verano con la actriz fue Julieta Novarro. Es que tanto Morrone como Polak se instalaron en la casa de la hija de Chico Novarro durante su paso por las playas uruguayas. Es más, fue Julieta quien, cuando los paparazzi descubrieron a Camila en su auto, pisó el acelerador y la sacó del aprieto de tener que enfrentar a los fotógrafos.

El fin del amor

Camila y Di Caprio se separaron en septiembre del 2022, luego de cuatro años juntos. No hubo comunicado oficial de la ruptura y ninguno de los dos salió a dar declaraciones al respecto: alcanzó con los paseos de ella con amigas o las vacaciones de él con su madre y sus amigos por el mediterráneo para ratificar las sospechas de una fuerte crisis entre ellos.

Leonardo Di Caprio y Camila Morrone Archivo

El inicio de la relación también fue en silencio: el protagonista de Titanic fue vinculado por primera vez con la hija de Lucila Polak en enero de 2018 durante un viaje a Aspen, Colorado. Sin embargo, la relación se oficializó dos años después cuando se sentaron juntos en los premios Oscar.

A pesar de que no trascendieron los motivos de la ruptura, varios usuarios de redes sociales compartieron una teoría sobre cuál podría ser la verdadera razón de la separación: el actor de 47 años nunca tuvo una novia mayor de 25, edad que justamente Camila cumplió en junio pasado. “Creo que todo el mundo debería salir con quien quiera. Espero que deje de ser un debate”, le dijo la modelo en 2019 a Los Ángeles Times remarcando que la diferencia de edad entre ellos nunca fue un problema.

LA NACION

Temas Camila Morrone