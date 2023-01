Quién es Riley Keough, la hija mayor de Lisa Marie Presley que pudo escaparle a la sombra del legado familiar

escuchar

A sus 33 años, Riley Keough, nieta mayor de Elvis Presley e hija de la recientemente fallecida Lisa Marie Presley, se ha hecho un nombre en la industria del entretenimiento, aunque no ha seguido los pasos de su abuelo ni de su madre en el mundo de la música. Dedicada a otras artes, la joven estadounidense supo iniciar una carrera con sello propio.

Actriz y directora, Keough se ha venido dedicando profesionalmente al campo de la actuación desde 2010, período a lo largo del cual ha aparecido en populares películas y llegó a ser nominada a reconocidos galardones como los premios Globo de Oro .

Hija mayor de los músicos Lisa Marie Presley y Danny Keough, Kiley nació el 29 de mayo de 1989 en California y fue criada principalmente por su padre entre Los Ángeles y Hawaii. También pasó tiempo con su madre en Graceland, en Memphis.

Riley Keough y su madre, Lisa Marie Presley, nieta e hija de Elvis Presley. LA NACION

Keough comenzó a modelar a la edad de 15 años y su primera actuación en la pasarela fue para Dolce & Gabbana. Además, compartió una tapa de Vogue junto a su madre y su abuela, Priscilla Presley.

En el campo de la actuación, hizo su debut cuando fue elegida para interpretar a Marie Currie en The Runaways, en 2010. Desde entonces, ha aparecido en una treintena de largometrajes y series de televisión, así como en varios videos musicales. Trabajó en películas como El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos, El gran Gatsby, Mad Max: Furia en el camino y El escuadrón suicida.

La joven se hizo conocida por su participación en la película Magic Mike, y también recibió elogios por su papel en la película American Honey, que le valió una nominación al premio BAFTA a la mejor película británica. Tiene, además, participaciones destacadas en producciones como The Discovery y Logan Lucky.

Riley junto a Lisa Marie Presley y las hijas gemelas de esta última, fruto de su cuarto matrimonio

El papel de Riley como Max en la película de acción de 2015 Mad Max: Furia en el camino es una de sus actuaciones más notables. Con el protagónico principal en The Girlfriend Experience, en la que interpreta a una estudiante de derecho, la actriz hizo su debut en televisión y fue nominada a un Globo de Oro por su trabajo en la serie. Los otros papeles televisivos de Keough incluyen apariciones en Riverdale y Calls, así como un papel importante en el thriller de acción La lista terminal (2022), junto a Chris Pratt.

Tras una amplia trayectoria como actriz, Riley hizo su debut en mayo de 2022 como directora con su primera película, War Pony, en el Festival de Cine de Cannes. La nieta de Elvis se mostró feliz de estar allí junto a su codirectora Gina Gammel. “Estamos realmente agradecidas de estar aquí. Esta fue una colaboración entre todos nosotros y esta es nuestra película”, expresó.

En 2015, Keough se casó con el doble de acción australiano Ben Smith-Petersen. Después de conocerse mientras filmaban Mad Max: Furia en el camino, la pareja comenzó a salir en 2012.

Benjamin Storm Keough, su hermano, se suicidó en julio de 2020, y tiene dos medias hermanas, las gemelas Harper y Finley, del cuarto matrimonio de su madre, con Michael Lockwood.

En una charla con Oprah Winfrey que tuvo lugar en 2007, Riley se sinceró sobre el fundamental rol de su madre y de su abuela para no quedar bajo la sombra de su famoso apellido y poder crecer dentro de la industria del entretenimiento. En este sentido, aseguró simplemente que haber sido la nieta del rey del rock no era “gran cosa” .

Su madre, Lisa Marie, la única hija de Elvis Presley, murió este jueves a los 54 años a causa de la falla cardíaca. “Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”, expresó Priscilla Presley a través de un comunicado.

Hoy, además de por la partida de su madre, Riley es noticia por Daisy Jones & The Six, la esperada serie basada en la novela de Taylor Jenkins Reid Todos quieren a Daisy Jones que Prime Video estrenará en los Estados Unidos el próximo 3 de marzo. En la ficción, Riley interpreta a una rockera de la década del 70 de espíritu libre que desafía las normas sociales. En una entrevista con People, Riley reveló que el personaje le recordó a su madre. “ Me crió alguien que hacía lo suyo y realmente no le importaba lo que pensaran los demás. Definitivamente fue una inspiración para mí”, explicó. “Siempre estuve interesada en las mujeres que no se comportaban ‘de la manera correcta’ ”, agregó luego.

Sus próximos proyectos incluyen también el papel principal en Under the Bridge, un drama sobre la investigación del asesinato de un adolescente

LA NACION