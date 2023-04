La vida de Marcelo Longobardi tras su regreso al país: “Mis hijas van al colegio en Estados Unidos”

escuchar

La aventura fuera del país fue breve para Marcelo Longobardi. Luego de un año de residir en Miami y trabajar para CNN Radio, el reconocido periodista volvió a mover de forma radical el timón de su carrera y regresó a sus pagos para hacerse cargo de la primera mañana de Radio Rivadavia. “Estoy muy contento con mi vuelta”, confesó en una charla con Maite Peñoñori para Intrusos en el espectáculo. Además, habló de cómo se movió la familia y qué cambios adoptaron de forma definitiva.

“Es un lindísimo desafío”, aseguró Longobardi en una amena charla con la panelista del programa de Florencia de la V. De inmediato, aseguró que extrañó durante su ausencia algunas cosas de Argentina. “Yo pasé un año prácticamente viviendo afuera. Aún no estamos del todo mudados a la Argentina, eso está en un proceso que veremos cómo sigue” confesó sobre su vida personal y familiar. De inmediato, amplió: “Mis hijas van al colegio en Estados Unidos y es todo un problema que tenemos que ver cómo evoluciona”.

El conductor decidió entonces hacer hincapié en la diferencia de vida que observó entre Estados Unidos y Argentina. Tras explicar que estuvo viajando por el mundo y “dando vueltas” tres años seguidos, sumó: “El nivel de vida en Estados Unidos es muy superior al de Argentina en todos los planos. Pero en el plano laboral es mucho más hostil. Por lo menos para mí. Esa fue mi experiencia”, aclaró.

Consultado sobre la actualidad de la televisión y el fenómeno de Gran Hermano, que volvió luego de varios años con un éxito inesperado, Longobardi hizo un análisis más relacionado a las sentencias que el propio medio dispara sobre su realidad, como por ejemplo la máxima que asegura que se acabó la televisión abierta. “Bueno, no se acabó. De repente apareció un fenómeno que la revivió. Si se va a sostener o no, no lo sabemos, pero algo pasó”, concluyó.

En relación al boom del streaming, el periodista se mostró más abierto y contemplativo con otras opciones que muchos de sus colegas. “Yo me hice la costumbre de ver televisión por YouTube. Lo que no está en YouTube no lo veo, porque no tengo tiempo y porque además YouTube te permite ver televisión en cualquier lado, en el auto por ejemplo. O mientras hacés otras cosas”, confió.

Marcelo Longobardi, en dúplex con Luis Majul, en LN+

Cuando Maite le preguntó si veía a Diego Leuco, figura hoy de Luzu TV tras su paso por Telenoche, Longobardi asintió con una sonrisa. “A Diego lo veo porque lo quiero, porque tengo debilidad personal por él. Diego me encanta, es un tipo genial”, contó. Luego, aseguró que si bien le gusta no se ve haciendo un programa por streaming como los del canal de Nicolás Occhiato. “No tanto. Yo ya bastante me descontracturé en la radio, ¿no?”.

Consultado sobre las palabras de su colega Oscar Gonzalez Oro -quién lo había mandado al psiquiatra cuando se enteró de su regreso por tantas idas y vueltas- Longobardi le respondió con humor y autocrítica: “Si me mandó al psiquiatra tiene razón”, confesó entre risas. Por último, contó que sigue en CNN Radio y que no tiene intenciones de volver a hacer televisión en la Argentina.

La vuelta

El último lunes de marzo Longobardi debutó con su nuevo programa, Esta mañana. “Cuando uno empieza un programa de radio nuevo, es como empezar todo otra vez”, señaló en la presentación del ciclo, donde luego desgranó con su particular estilo cada uno de los temas de la actualidad argentina.

Sobre el final, el periodista, que supo ser líder de audiencia radial en la primera mañana durante dos décadas, realizó el pase con Jony Viale, conductor del programa siguiente, y allí también tuvo una charla con Luis Majul, con quien realizó un dúplex desde LN+.

Marcelo Longobardi regresó al país para conducir la mañana de Radio Rivadavia

Esta mañana, que va por Rivadavia de lunes a viernes de 6 a 10, cuenta con la presencia de Romina Aldana en la locución, Willy Kohan en los temas económicos, Ignacio Ortelli en política, el doctor Claudio Zin en salud, Maite Peñoñori, en espectáculos y José Gabriel Carbajal en deportes. Además, el espacio humorístico está a cargo de Ariel Tarico.

Recordemos que hace poco más de un año Longobardi decidió dejar Radio Mitre (AM 790), donde era líder en audiencia todas las mañanas. En ese momento dijo que quería un cambio, que quería enfocar sus energías en nuevas pasiones y que su “cuerpo le estaba pidiendo parar”.

