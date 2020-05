El actor, a sus 60 años, ya está libre de cáncer, promocionando su autobiografía y palpitando el estreno de Top Gun: Maverick; "no estaba listo para morir", confiesa Crédito: Instagram Val Kilmer

En diciembre de 2017, Val Kilmer estaba listo para hablar. Desde su casa de Brentwood, California, el actor de clásicos como Batman Forever, Top Gun, y El santo -entre muchos otros títulos- se aseguró de estar contenido. Rodeado de sus hijos, Jack y Mercedes, fruto de su matrimonio con la actriz Joanne Whalley (su compañera en la entrañable Willow), Kilmer rompió el silencio con The Hollywood Reporter sobre su batalla contra un cáncer de garganta que duró cuatro años, y del que ya se encuentra recuperado.

Según el actor, fue la fe cristiana lo que lo ayudó a sobrellevar el tratamiento de quimioterapia y el procedimiento en su tráquea que redujo su voz, y que ocasionalmente dificulta su respiración. De hecho, el protagonista de The Doors se abocó al arte, y Dios es una figura presente en muchas de sus obras. "Antes era demasiado serio. Me molestaban cosas como no ganar un Oscar o que no se reconociera mi trabajo", expresaba, haciendo hincapié en cómo sus prioridades se alteraron cuando le dieron la noticia de que estaba enfermo.

Luego de algunas apariciones esporádicas en recitales de amigos, como el caso de Kanye West, y un reencuentro con Al Pacino -ambos fueron dirigidos por Michael Mann en la inolvidable Fuego contra fuego-, Kilmer editó este año su autobiografía, I'm Your Huckleberry: A Memoir, y ya no se muestra reacio a las entrevistas. Por el contrario: se lo nota sereno y en paz con el duro trance que atravesó en los últimos años.

"Me siento mejor de lo que sueno", confesó hace unas semanas en el programa Good Morning America. "Me siento maravilloso", añadió. Por otro lado, se explayó sobre cómo fue el tratamiento contra el cáncer y cómo está su salud en la actualidad. "Me diagnosticaron cáncer de garganta, pero éste sanó bastante rápido", compartió, y señaló la zona afectada. "Esto es una traqueotomía que me hicieron para poder respirar mejor", explicó el actor, quien al enterarse del diagnóstico prefirió no hacerlo público de inmediato. De hecho, fue su amigo Michael Douglas quien lo contó hace cuatro años .

En una charla con el conductor Jonathan Ross, habló sobre la salud de su amigo, con quien protagonizó la película de 1996, The Ghost and the Darkness. "Val es un hombre maravilloso que ahora está batallando con lo que tuve yo exactamente y las cosas no lucen bien (...). Mis rezos están con él", reveló entonces el actor, respecto al cáncer de garganta al cual él también logró vencer. Sin embargo, Kilmer aseguró que Michael "estaba mal informado", hasta que un año después tomó la decisión de contárselo al mundo.

El regreso de Top Gun

Además de la promoción de su aclamado libro, que narra, entre otras cosas, sus romances con Cher, Michelle Pfeiffer y Cindy Crawford, y su amor platónico por Angelina Jolie , Kilmer está entusiasmado por haber vuelto al ruedo con Top Gun: Maverick , la secuela del film de 1986, donde interpretó a Tom "Iceman" Kazansky. En este regreso, el intérprete tiene una participación más breve que en el icónico largometraje original, pero igual de significativa.

En enero de este año se dieron a conocer las fotos oficiales de la película, dirigida por Joseph Kosinski, y protagonizada por Tom Cruise y Miles Teller , que Paramount estrenará en diciembre de este año, como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Kilmer, por su parte, está feliz de regresar al mundo del cine y, en una reciente entrevista con revista People, confesó que "no estaba listo para morir".