Qué dijo Val Kilmer sobre su romance con Angelina Jolie

Val Kilmer habló sobre su romance con Angelina Jolie Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 20:20

En 2004, cuando Val Kilmer y Angelina Jolie protagonizaron juntos la película Alexander , los rumores de un romance entre ellos sonaban muy fuerte, aunque en ese momento no se pudieron confirmar. En 2017, el actor dejó entrever que la relación había existido al publicar un mensaje en redes sociales. Sin embargo, recién ahora se terminó de blanquear lo ocurrido en aquel entonces.

"Angelina es probablemente la más conmovedora y seria de todas mis amantes", revela Kilmer en el libro en donde relata sus memorias, titulado I'm Your Huckleberry . "Cuando la gente me pregunta cómo es, les respondo que como las otras mujeres y superestrellas, pero más".

Teniendo en cuenta las fechas, el amorío entre ellos se dio después de que Jolie se separara de Billy Bob Thornton , y un año antes de que ella comenzara a grabar Sr. y Sra. Smith , el film en el cual conoció a Brad Pitt .

"Una vez Angelina Jolie me llevó a casa en un jet. Yo la sorprendí llenándolo de gardenias, pero ella también había decidido traer a un actor francés. Él estaba enojado", había contado Kilmer en 2017, en un posteo en sus redes sociales.

Además de Jolie, Kilmer salió con otras mujeres del mundo del espectáculo, entre las que se encuentran Cher y Cindy Crawford. Sin embargo, la que más lo marcó fue la actriz Daryl Hannah. "Dios sabe que me han roto el corazón, pero sin lugar a dudas lo que pasó con Daryl fue lo más doloroso". En sus memorias también reconoce que hoy está soltero. "No he tenido novia por los últimos 20 años. La verdad es que estoy solo gran parte del día", analiza.

En diciembre de 2017, el actor reconoció finalmente, luego de dos años de rumores no confirmados, que estaba dando una batalla contra un cáncer de garganta , tema del cual también habla en el libro. "Me he curado hace unos cuatro años, y no ha vuelto hasta el momento, por lo que estoy muy agradecido".