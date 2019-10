Lady Gaga se cayó del escenario, en brazos de un fan

Lady Gaga sufrió una fuerte caída y sus fans se preocuparon Fuente: Archivo

Mientras realizaba unos de sus shows de la gira Enigma en Las Vegas, Lady Gaga sufrió una fuerte caída, pero luego continuó el espectáculo como si nada hubiera pasado. El incidente ocurrió cuando la cantante invitó a un fan a subir al escenario, que la agarró entre sus brazos y al saltar juntos, el hombre perdió el equilibrio y ambos se cayeron.

Como suelen suceder con las caídas todo sucedió muy rápido. En medio del show, la cantante invitó a uno de sus fans a subir al escenario. El joven no lo dudó y se acercó a la artista muy emocionado; ella, por su parte, se le trepó a upa. Una vez en sus brazos, ambos empezaron a saltar y fue entonces cuando el fan, de nombre Jack, perdió el equilibrio al pisar en falso sobre el escenario y ambos terminaron en el suelo.

La caída fue retratada por los celulares de los espectadores presentes, quienes gritaron al ver la preocupante escena. Sin embargo, ni Lady Gaga ni Jack resultaron heridos y la cantante continuó con su show y hasta se atrevió a hacer un chiste sobre lo ocurrido: "Es maravilloso. Nos queremos tanto el uno al otro que nos caímos del maldito escenario". Y agrego haciendo una referencia a la emblemática escena del film Titanic: "Somos como Jack y Rose (...). Creo que deberíamos tomar un té después de todo".

Lady Gaga se cae del escenario mientras un fan le hace upa 00:07

Video

Eso sí, no se puede dudar que Lady Gaga le puso mucha onda a la situación y quiso que su seguidor, que estaba avergonzado por lo sucedido, no se sintiera mal. Cuando le tocó el turno de cantar su tema "Million reasons", le dijo a su nuevo amigo Jack: "No te preocupes, estamos bien. No es tu culpa. (...) ¿Podrías prometerme algo? ¿Puedes olvidar lo que acaba de pasar?".

Y agregó después, irónica, por si volvía a suceder algo así: "Todo está bien. Lo único que no está bien es que necesitemos unas escaleras en el maldito escenario para que pueda volver a subir".

Preocupados por Lady Gaga

De todas maneras, la caída preocupó a su equipo y a sus fans, que son muy conscientes de los problemas de salud de la artista, que padece fibromialgia, una enfermedad crónica que genera dolor muscular y fatiga, entre otros síntomas. Esta enfermedad hizo que la cantante se alejara un tiempo de su carrera musical. "Necesito parar la marcha para sanarme un poco", dijo en 2017 cuando reveló los problemas que padecía y le pedía comprensión a sus fans por tener que poner en un impasse la gira que estaba haciendo en ese momento.