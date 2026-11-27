Lali Espósito y Lucrecia Martel participaron este viernes de un debate en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires organizado por Martín Lousteau, con la moderación de la periodista María Eugenia Duffard, en donde abordaron temas como la “batalla cultural” y sus posturas sobre asuntos políticos.

Consultada sobre las consecuencias de aquel tuit viral que decía “qué peligroso, qué triste”, tras el triunfo de Milei en las elecciones PASO de 2023, y si se arrepintió de haberlo hecho por la posibilidad de perder sponsors o seguidores, la cantante aseguró: “No para nada. No solo no me arrepiento, sino que aprendí mucho de esa situación”.

Lali Espósito se refirió a la situación que vivió en 2023 con el presidente Javier Milei

Ante la pregunta por el costo que podía tener aquella publicación, Lali contó que algunas marcas dejaron de acompañarla. Aun así, sostuvo que había ejercido su derecho a opinar y que tenía claro por qué lo había hecho. También dijo que, a su juicio, ponerle al otro “el mote de monstruo” puede terminar por agrandar la imagen que ese mismo “adversario” busca proyectar.

Su respuesta, contó, tomó la forma de una canción. “Me causó todo el tiempo mucha gracia, no me estoy haciendo la canchera. Realmente me parecía tan ridículo que solo pude hacer una canción que decía ‘na na, nana nana na’”, dijo sobre “Fanático”. Al mismo tiempo, cuestionó la violencia con la que, a su entender, Milei se dirige desde la Presidencia tanto a ella como a una parte de la sociedad. “Para mí era importante desarmar esta idea de miedo”, explicó.

La cantante dijo que el episodio le enseñó sobre sí misma, sobre el ambiente en el que trabaja y sobre una sociedad que tomó posición frente a lo ocurrido. También se detuvo en cómo circula el miedo en las redes: “Tenemos muy naturalizado el ‘che, no opines porque te saltan’. Es raro eso. Lo veo en amigos, lo veo en mí misma de a momentos. Por eso no me arrepiento y lo volvería a hacer”.

“La cultura hace, une, entrega una emoción”

Cuando la conversación giró hacia la “batalla cultural”, Lali cuestionó el término. “Tengo la sensación de que es un término que usa más el que pretende atacar la cultura que la cultura en sí”, dijo. Para explicar el vínculo que, a su juicio, el arte puede construir entre personas con posiciones políticas distintas, eligió un ejemplo sencillo. “Una película la va a ver una persona que vota a Milei y otra que no. La cultura no fragmenta y no batalla, la cultura hace, une, entrega una emoción y después la gente hace con eso lo que quiere”.

Martel, por su parte, puso el foco en el funcionamiento de la Justicia. “A mí lo que me hiere y me lastima y me indigna es la ineficiencia absoluta de la Justicia, la poca fe que podemos tener en las decisiones que toma la Justicia, la cantidad de delitos que tenemos que van a quedar en nada”, señaló. Y agregó: “En la Argentina la moral pública está quebrada”.

Lucrecia Martel: "Creo que tenemos una urgencia con el servicio de la educación pública"

La cineasta también puso foco en la educación: “Creo que tenemos una urgencia con el servicio de la educación pública. Hace mucho tiempo se ha delegado a la educación pública como ‘educación de pobres’. Creo que los políticos tendrían que ser los primeros en tener sus hijos ahí, así ven como está“.

El lugar de los artistas en la discusión pública

“Creo que lo único que tiene que hacer un artista es poner el corazón, aunque suene cursi”, dijo Lali cuando le preguntaron por el rol de los artistas en la política. Planteó que quienes tienen llegada al público pueden aprovecharla para acompañar a quienes se sienten solos y que hay margen para conversar más entre colegas: “Hay momentos que exigen poner un poco más el corazón, tal vez este es un momento de empujar un poco más”.

Para la cantante, lo que está en juego es la libertad de expresarse cuando algo la interpela. “Opinar no es decir todo lo que pienso. Opinar es sentir la libertad de, en el momento que lo sentís, decir lo que estás pensando”, explicó. Y volvió sobre el clima que percibe en las redes: “Me parece importante decirlo en una época donde nos están educando para el miedo y para que mejor sea subir un TikTok bailando y callarse. Eso me parece peligroso”.

Lali contó que algunas marcas dejaron de acompañarla y explicó cómo respondió con “Fanático”; Martel cuestionó el funcionamiento de la Justicia

Cuando le preguntaron a Lali si se sentía cómoda en el lugar de líder popular, respondió sin dudar: “No, por Dios, no. No me autopercibo líder, soy una artista como tantos”. Dijo que disfruta del diálogo con el público, ya sea en un concierto, en una entrevista o en la calle, y que le incomoda la expectativa de decir siempre lo que otros quieren escuchar de ella.

Hacia el final, Lali habló de las dificultades para participar de la discusión pública cuando la urgencia es llegar a fin de mes. “No le podés exigir a una persona que tiene cuatro laburos que se siente a reflexionar lo que está pasando”, señaló. Reconoció que poder vivir de su trabajo es, hoy, un privilegio y habló del malestar que ve entre sus amigos de treinta años: “Se habla un montón de salud mental, todos vemos videos de cómo vivir una vida más healthy, y estamos todos rotos”.