LAM en vivo: el minuto a minuto del regreso de Ángel de Brito

20:01 Lo que parecía increíble...

En su primer programa en la pantalla de América, el conductor de LAM (ahora sin siglas definidas, ya que no va más por la mañana), Ángel de Brito, hizo su ingreso al estudio tras emitir un video en el que se repasó, a través de tuits y clips, cómo fue la previa al desembarco de su exitoso programa de espectáculos a un nuevo canal. “Lo que parecía increíble, finalmente sucedió” , dijo la voz en off del tape que repasó los vaticinios de una astróloga y el propio descargo de Ángel de Brito a la hora de anunciar su salida de eltrece. “Fue una decisión personal terminar este ciclo acá”, había expresado el periodista en diciembre de 2021, donde estuvo durante seis temporadas, liderando siempre su horario en rating. El video en cuestión no hizo más que poner la lupa sobre la repercusión que tuvo la conclusión de LAM en el canal del solcito.

Arranque de LAM por la pantalla de America TV

20:09 El conteo de LAM

“Hasta ahora hablaron todos, ahora nos toca a nosotros”. Con esas palabras de la locutora del programa Ángel apareció y prometió “hablar de todo como siempre” . “Nos estaban esperando, y vamos a hablar con la verdad y sin hipocresía”, adelantó el conductor, antes de presentar a sus “angelitas”. Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw, las panelistas de “la vieja guardia” se mostraron muy risueñas con “las nuevas”, Nazarena Vélez, Estefi Berardi y la abogada Ana Rosenfeld. “¿Se puede hablar de todo?”, preguntó Latorre. “De todo”, respondió De Brito en un comienzo muy picante. “Pasaron cosas, nos estaban esperando”, así arrancó De Brito tras el conteo con el que comenzó finalmente el programa.

20.15 Yanina Latorre prendió la primera mecha

La panelista estrella del ciclo habló de cómo fue su partida de Polino auténtico, el programa de radio del que se terminó desvinculando y prometió contar su versión de los hechos, luego de que trascendiera que fue despedida del mismo porque habrían molestado sus prolongadas vacaciones. El tema candente se interrumpió momentáneamente para hablar del hombre del momento: Jorge Rial.

20:18 La separación de Jorge Rial, el tema del momento

Las angelitas comenzaron a debatir la separación del exIntrusos de la nutricionista Romina Pereiro. “Romina está hecha bolsa”, contó Pía Shaw . “La realidad es que pasaron las fiestas juntos, pero después decidieron tomar distancia, pero lo que se habló del divorcio no está claro, ella está muy angustiada”, sumó la periodista. “No sabemos qué lo llevó a la ruptura”, dijo Ángel. “Al menos no se hizo público eso, yo tengo mi versión, lo que sí estoy notando es que mucha gente del medio que lo ha sufrido a Rial salió a pegarle, desde Carmen Barbieri a Luis Ventura”. En cuanto a esto, Latorre fue lapidaria: “¿Por qué hay que tenerle miedo a Jorge Rial?” . La primera en recoger el guante fue Nazarena Vélez. “A mí me hizo m… por millones de veces. Tiene una cosa mafiosa, él mismo se declara un mercenario. Yo tengo una relación amor-odio con él”, manifestó. “El discurso de Rial atrasa 20 años”, remarcó Latorre, quien se explayó sobre su primicia sobre la supuesta relación del conductor con Alejandra Quevedo. “La data que tengo es que ellos dos hace muchos meses que están juntos. Yo nunca dije que ella fuera robamaridos, no es la tercera en discordia, es más, Jorge y Romina hace mucho tiempo que están separados”, amplió la panelista. “El problema es que acá hablaron todos, pero Rial nunca me llamó después de esos tuits”, reveló.

20:28 Versiones encontradas