“No hay que ponerse la careta del feminismo”. Fuerte cruce al aire entre Analía Franchín y Nancy Pazos

Hoy fue un día de furia para Flor de Equipo. Lo que iba a comenzar como un pacífico y frontal descargo, tomando como puntapié además el Día de la Mujer, terminó en un feroz cruce entre dos de las panelistas del programa, Analía Franchín y Nancy Pazos.

En rigor, todo comenzó el jueves pasado con la noticia de la violación en grupo en Palermo. Con el tema como eje del debate, Analía Franchín y Nancy Pazos volvieron a mostrarse en veredas opuestas. Luego de hablar de las madres de los acusados, Pazos habló de la responsabilidad social: “La sociedad machista es violadora, ese es el concepto global. La sociedad machista viola por sí misma porque el hombre se siente el dueño del cuerpo de la mujer. El hombre heterosexual está hoy cuatro escalones más arriba”

“Ser machista no es ser violador. Mi padre era machista porque era de otra época, pero jamás hubiera abusado de una mujer , ¡cómo vamos a decir que ser machista es ser violador!”, expresó la cocinera del ciclo. Para poner paños fríos a la situación, Florencia Peña señaló que las palabras de Nancy no eran literales. Sin embargo, la periodista enseguida retrucó: “No, literal. Que haya seis chicos nacidos de esta sociedad y que ni uno haya entendido en ningún momento que lo que estaba haciendo estaba mal”.

El tema no quedó allí y en un móvil para Intrusos en el espectáculo, Pazos retomó el tema y para ejemplificar siguió con el caso de Analía Franchín, actitud que no le gustó nada a la exparticipante de MasterChef y que dio pie a su furioso descargo.

El descargo de Analía Franchín en vivo

“Me parece que está bueno hoy destacar los logros de las mujeres, y no ponerse la careta del feminismo cuando lo que hacemos en realidad es pregonar el machismo”, comenzó la panelista, para luego apuntar todas las balas contra su compañera de equipo. “Digo esto porque ayer Nancy Pazos manchaste el honor de mi padre , manchaste la capacidad de mi madre de decir que no, mi madre que tiene 84 años es una señora mayor y duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz”, explicó.

“Me parece que es machista de tu parte pensar que solo puedo disfrutar de la sexualidad porque mi marido tiene plata, y además discriminatorio por las mujeres que no tienen un marido que tenga plata, cuando vos llamas a un productor para preguntarle por qué Noelia presenta el informe de la guerra es machista”, siguió claramente enojada.

Analía Franchín conforntó sin pelos en la lengua a su compañera: "Si ser machista es ser violador, entonces vos sos una violadora serial” Instagram

“Capaz tu experiencia con los hombres no ha sido buena, capaz hay algo que arrastras o te ha dolido un montón, Mi papá fue un gran señor, mi marido es un hombre hermoso y mis hijos también, y si ser machista es ser violador, entonces vos sos una violadora serial ”, agregó, fulminante, Franchín.

En ese momento quiso intervenir la aludida, Noelia Antonelli, para hablar de aquel entredicho pero enseguida le salió al cruce Pazos, que hasta ese momento prácticamente no había hablado. “Yo le había dicho al canal que quería hablar de esto en forma privado. Lamento que Telefe cambie tanto su estilo” , dijo Pazos, claramente afectada.

De todos modos, Antonelli procedió a realizar su propio descargo y reveló: “Es cierto, hubo un llamado, diciendo que yo no podía presentar un informe de la guerra, porque la periodista de actualidad eras vos, Nancy. Hagámonos cargo de todo... Yo soy periodista desde hace mucho tiempo, la gente del medio sabe que trabajo en todas las especializaciones del periodismo hace años, también soy conductora. Que vos me digas, sentate a hablar de tal cosa, es ponerte en un lugar de superioridad. No quiero confrontar pero es así”, cerró.

Noe Antonelli también fue parte de la acalorada discusión

Finalmente, Florencia Peña tomó la palabra para intentar poner paños fríos a la situación y expresó: “Me angustia mucho esta situación porque saben que las quiero a las tres, con cada una tengo una relación distinta. Me encanta la disidencia y sé que nunca un debate sale del programa, tenemos una gran relación. Me encanta que Analía si tenía ganas de decir algo lo haya hecho, y me encanta que vos hayas podido contestarle, más allá de que no estén de acuerdo. Soy de las que creen que las cosas se tienen que dirimir puertas para adentro pero entiendo lo que pasó. Lo que digo es que por favor no borremos lo que hemos construido, porque nosotros somos distintas. Fuimos desde el comienzo un programa que intentó llevar amorosidad a la gente, somos empáticas con los espectadores y en especial con las mujeres. No quiero que borremos con el codo eso”.

Bajando el tono

Luego del tenso momento, Franchín charló con Rafa Juli, movilero de Inrusos en el Espectáculo (América TV) y le bajó el tono al enfrentamiento. “No nos podemos matar porque pensamos distinto”, analizó, y aclaró que tiene mucho amor para dar, incluso a la misma Pazos.

Consultada sobre cómo sigue el conflicto a nivel laboral, Franchín aseguró que todo continúa igual. “Esa por lo menos es mi idea, mi intención”, explicó. “ No nos podemos matar porque pensamos distinto y no podemos hacer ataques personales porque pensamos distinto” , agregó.

Consultada sobre las palabras de Florencia Peña sobre el tenso cruce, preocupada porque el buen clima amoroso del programa se podía llegar a perder, Franchín también le bajó el tono a esa discusión: “Yo por lo menos tengo un corazón enorme, un multiambiente. Tengo amor para dar un montón, y no me parece que se pierda la amorosidad”, indicó, e incluyó ante la pregunta del movilero a Pazos entre los destinatarios de su amor.