Facundo Arana reveló que fue estafado: “El dinero es lo de menos”

Durante un juego de preguntas y respuestas al que lo invitaron a participar en una entrevista, Facundo Arana reveló que hace un tiempo fue estafado. El actor contó que lo invitaron a invertir en un proyecto que terminó siendo una empresa fantasma, algo que le generó mucho enojo.

“Me saca de quicio que me estafen” , le dijo a Marcelo Polino durante su visita a Polino Auténtico, el programa que conduce el periodista en Radio Mitre.

Después de que le pidieran que se explaye un poco, Arana contó su historia. “He sido estafado en mi buena ley pero gracias a Dios, de todo me recupero. Me invitaron a participar en un proyecto, vinieron, se sentaron y me dijeron cosas lindas, que estaba buenísimo y después era una empresa fantasma ”, relató.

“¿Pusiste dinero y lo perdiste?”, quiso saber una de las panelistas del programa. “Sí, puse plata, pero el dinero es lo de menos, el tema es el tiempo, la energía…”, expresó antes de revelar de que negocio se trataba. “ Había puesto un bar, pero fue tan poco importante... Es algo que ocupa nada en mi vida, lo conté porque hablamos y saltó”, finalizó sin dar más detalles.

A pesar de haber hecho algunas inversiones durante su vida, la pasión de Facundo Arana pasa por la actuación, la música, la naturaleza y su familia. “Además de ser dibujante de cómics, quería tres cosas en la vida: ser actor, saxofonista y aventurero. Soy esas tres y una cuarta también: formé una familia. Hasta hoy soy tremendamente afortunado. Y triplemente agradecido”, le contó a LA NACION hace unos años.

En esa misma entrevista, el actor había dejado en claro su posición al respecto: “Conocí la traición, el dolor propio y el ajeno, que me caguen en plata, que me cague una mina. Si te rodeás de un hijo de puta es porque lo elegiste. La confianza ya no la regalo: se gana. Y también me pasa que una amistad puede durar un segundo y es para siempre, aunque no vuelvas a ver a esa persona”.

Facundo Arana y una frase que hoy cobra renovado sentido: "La confianza ya no la regalo: se gana" Archivo/ ALEJANDRO GUYOT - LA NACION

Arana está casado con María Susini y es padre de tres niños: India, de 14 años, y los mellizos Yaco y Moro, de 13. La mayor, y la única niña, comenzó a dar sus pasos en el mundo artístico hace poco, como modelo. “India no tiene un camino, sino 14 mil que quiere recorrer. Eso es lo que le aplaudo. Si a los chicos los veo con una sonrisa, no me importa lo arriesgado que pueda ser”, dijo cuando le preguntaron que sentía al ver a su niña modelando. A su vez, agregó: “Si están con una sonrisa, van a vernos a María y a mí pegados como granaderos al lado de todo lo que ellos quieran”.