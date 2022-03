Carmen Barbieri desafió en vivo a Jorge Rial: “No te metas conmigo porque te va a ir mal”

A raíz de su separación de Romina Pereiro, Jorge Rial prendió el ventilador contra todos. Primero, arremetió contra el periodista Sebastián “Pampito” Perelló Aciar, uno de los primeros en afirmar que el conductor estaba teniendo un affaire con una colega de C5N. Luego, increpó a Adrián Pallares dando a entender que sería infiel en su matrimonio, y por último disparó también contra Carmen Barbieri; revelando que en el pasado la salvó de ir presa.

“¿Despertaron el monstruo?” , ironizó Carmen Barbieri este martes ni bien arrancó su programa mientras hacía la mímica de una bestia. “¿Paró un poco con vos?” , le preguntó a su panelista. Tras el gesto afirmativo de Pampito, la capocómica ironizó: “¡Qué suerte! Igual cuando pueda vuelve a meter un bocadillo”.

El joven periodista aprovechó el ida y vuelta para preguntarle por los últimos dichos del exIntrusos, que apuntaron directamente contra la actriz después de contar que la había echado elegantemente de América años atrás. “Dijo que te salvo de ir a la cárcel por un tema de AFIP” , lanzó dándole el pie a la conductora de Mañanisima para que aclare la situación: “No iba a ir presa por eso, no fue por los cheques que yo había dado por extraviados y por los que tuve que cumplir 440 horas de trabajo comunitario. Si tenía que ir presa iba, si metí la pata por algo tenía que pagar”, advirtió.

Y luego insistió: “No iba a ir presa por esto y después voy a explicar por qué nunca lo conté. Rial, decí lo que quieras, lo que sepas, de mí. Lo más feo, lo más negro, vení que me la banco , largá todo lo que tengas, no te quedes con las ganas. Te espero como si fuese un hombre. Yo soy hombre y mujer al mismo tiempo, mantengo mi casa y salgo a pelearla todos los días, decí lo que quieras”, expresó furiosa mirando a cámara.

Inmediatamente, pasaron los dichos del periodista ayer a la salida de la radio, donde reveló ese hecho que hasta el momento era desconocido: “El otro día por ejemplo habló Carmen y se olvida del día que yo evité que fuera presa. Un día me llaman y me dicen que la iban a meter presa a Carmen por evasión de impuestos. Yo llamé a la gente de la AFIP y se lo evité pero bueno, eso no cuenta para Carmen ; lo lamento”, contó mientras aclaró que el no tuvo nada que ver con su salida de América. “La echaron sola porque le iba mal”, disparó.

“Sí, sí que cuenta, Rial”, le contestó Barbieri al volver al piso y enseguida, relató lo sucedido con lujo de detalles: “Siempre te agradezco que me mandaste un amigo tuyo en AFIP, porque él tiene muchos amigos”, aclaró apartando un momento su mirada hacia cámaras. Y recordó: “Lamentablemente, en ese momento yo tenía como representante al hijo de Santiago, a Santiago y a un contador; yo ni tocaba la plata; ellos manejaban todos mis bienes. Un día, cuando Santiago se va de mi casa m e cae la AFIP con una deuda impresionante que yo ni sabía lo que tenía. Era una deuda millonaria que no podía pagarla. Rial llamó y se portó muy bien conmigo. En diciembre termine de pagar a través de una moratoria que me consiguió”, indicó y enseguida remarcó que siempre estará agradecida por ese episodio.

Respecto a su salida de América, aclaró: “ Sí, me echaste elegantemente porque si no el canal me tenía que pagar una indemnización. Me echaste sacándome cosas, cortándome el camino. Me iba muy bien de rating. Él manejaba lo artístico, no tenía nada que ver, no”, lanzó irónica. “No me olvido porque yo en ese momento tenía a Santiago enfermo y a mi hijo chiquito que mantener y quedarme sin trabajo era duro y difícil y me fui porque no podía ir a La Plata, no podía estar sin camarín”, señaló.

Carmen Barbieri salió en defensa de su panelista Pampito y aprovechó para aclarar todas sus "deudas" con Jorge Rial

“Hubo una época que compartimos camarín, que yo tenía que pedir limpieza porque me lo dejaba re sucio, ¿te acordás? Estaba muy enojado conmigo. Había que entrar y ordenar el camarín. Tengo tanto para contar pero no voy a entrar en una pelea ”, agregó.

Lejos de calmar las aguas, la capocómica siguió dando pelea: “Nunca me fue mal en América, hasta me gane el Martín Fierro a mejor conductora. ¿Te ganaste un Martín Fierro vos, Jorge? No, ¿no? Capaz que este año te ganas el de oro por amenazar tanto ”, ironizó mirando a cámara. Y enseguida, se solidarizó con todos sus compañeros que se vieron afectados por el proceder del conductor: “Veo como te trata a vos (en referencia a Pampito) y a Pallares, que ahora lo está amenazando. Que se meta con Yanina (Latorre), no le conviene”, opinó.

Adrián Pallares y Jorge Rial, el otro gran duelo de la semana Capturas

“Y conmigo tampoco te conviene. Te estoy hablando a vos eh, no te conviene. No nos peleemos, te quiero mucho y te agradezco lo que hiciste por mí, sos un caballero en ese sentido. Siento que está pasando un mal momento por eso te perdono todo lo que digas de mí, inventar cualquier cosa. Cuando uno la está pasando mal, tiene el corazón roto y el alma destruida, todo lo que digas es perdonable. Pero cuando podés destrozar una familia, que no es la mía, ahí si me duele. Mi familia es mi hijo, mi perro y mi prima Adela; somos muy pocos. Pero destruir con dichos, amenazas y versiones extrañas está mal, es demodé. Todo tiene un límite. Ojo cuando hablás de una mujer, no por mí, que soy hombre y mujer, pero ojo con las familias”, concluyó en clara referencia a los dichos de Rial sobre el matrimonio del conductor de Socios del espectáculo.

La respuesta de Adrián Pallares

Este martes, todas las miradas estaban puestas en el inicio de Socios del espectáculo; sobre todo después de los dichos de Jorge Rial ayer en su programa de radio, donde arremetió contra su excompañero de Intrusos. El periodista dio a entender que Adrián Pallares esconde un pasado oculto y que habría tenido amantes a lo largo de su matrimonio. Esta mañana, el periodista se hizo eco de sus dichos aunque de manera indirecta.

Sin nombrarlo, Pallares respondió a la amenaza de Jorge Rial

“Me tomo un minutito nomás” , dijo el conductor interrumpiendo la presentación de los temas del día. Ante un panel en silencio, el conductor expresó: “ Quiero mandarle un beso enorme a mi familia. A Cecilia (su mujer), a mis tres hijas: Mía, Sol y Emma . Ayer hemos tenido un día complicado, movido pero bueno, estamos todos bien”.