Las aventuras de Leo Sbaraglia y Francesc Orella Pinell, el actor de Merlí, por Buenos Aires

Francesc Orella Pinell, el protagonista de la serie española Merlí, llegó hace unos días a Buenos Aires, en donde vivirá durante algunas semanas mientras trabaja en un nuevo proyecto televisivo.

Durante sus primeros días en la ciudad, el actor disfrutó de la gastronomía porteña de la mano de un gran anfitrión: Leo Sbaraglia. A través de las redes sociales, y para el deleite de sus seguidores, las estrellas compartieron algunos momentos de sus salidas.

“Nos peinamos”, comienza diciendo Sbaraglia en un video subido a sus historias de Instagram. “Estamos aquí arreglando nuestras fachas para las selfies”, agrega Orella Pinell. “¿Dónde estamos?”, le pregunta el argentino. “Estamos en Buenos Aires, pero me dijiste el nombre del barrio y no lo recuerdo”, le contesta el catalán. “Paternal”, aclara Leo.

Al momento de grabar el mensaje, los actores terminaban de comer en un restaurante típico del barrio. “Lomo al barro, asado, mollejas y el postre que te mueres. Estoy muerto, dentro de unos minutos voy a caer rendido a los pies de esta ciudad. Salud”, expresa feliz el protagonista de Merlí, maravillado con la comida local.

Leo Sbaraglia y Francesc Orella Pinell compartieron un asado en La Paternal instagram

Días después, ambos volvieron a encontrarse para comer junto a Ernesto Alterio, aunque esta vez optaron por comida asiática en el barrio de Palermo. “Con Leo y Ernesto, momentos antes de degustar una deliciosa comida en Palermo Soho ¡Buenos Aires querido!”, escribió Orella Pinell en su cuenta de Instagram. “Hermosa tarde hemos pasado amigo”, le respondió Sbaraglia.

Orella Pinella, de 63 años, llegó al país para ser parte del elenco de la serie Santa Evita, basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, que contará con la dirección de Rodrigo García, hijo del escritor colombiano Gabriel García Márquez. “Mi personaje es el del embalsamador que contrata (Juan Domingo) Perón para embalsamar el cuerpo de Evita. Es muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. El proyecto es muy atractivo, la historia de Eva es muy contundente, en una época de la historia argentina muy importante. Me gustan mucho los personajes reales históricos, así que me hace muchísima ilusión”, comentó hace unos meses durante una entrevista con el programa Informados de todo.

El rodaje, que iba a ser durante el 2020 pero se suspendió por la pandemia, ya está en marcha y solo resta esperar unos meses para ver el producto final en la pantalla. “Es enriquecedor el intercambio, debería ser algo más común. Aparte los argentinos tienen fama de ser grandes actores, dentistas y futbolistas”, bromeó en su momento cuando le preguntaron sobre lo que sentía al trabajar con argentinos.

Recordemos que Natalia Oreiro será quien se meta en la piel de Eva Duarte. “Es muy difícil prepararse para un papel así”, señaló la actriz en diálogo con la revista Brando. “Lo primero que me aparece es una mezcla de pánico y agradecimiento –agregó en la misma entrevista–. Hace años, en dos oportunidades diferentes, estuve cerca de encarnarla y no me animé. Lo vi como algo inabordable para mí. Cuando me ofrecieron participar del casting para este proyecto, me pareció diferente y me atreví a hacerlo. El casting era en octubre y yo elegí ir el 17. No creo que lo haya elegido por la fecha, pero creo que la energía confluyó. Ellos venían buscando otra cosa”.

LA NACION