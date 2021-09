Las costosas refacciones de un departamento de Susana Giménez que generaron un conflicto familiar

Se viene un escándalo de traiciones florentinas mezclado con okupas en los dominios de Susana Giménez. Resulta que su nieta, Lucía Celasco, estaba viviendo en un departamento de la zona del Botánico. El inmueble es del acervo familiar de la mismísima diva y nunca quiso venderlo por el afecto que siente por él. Lo cierto es que Lucía durante la pandemia se mudó y quien pasó a ocupar ese lugar fue Joe Miranda, novio (¿exnovio?) de Mecha Sarrabayrouse.

Entre los talentos de Miranda está el de restaurar, acondicionar y refaccionar casas y así fue que renovó el lugar, donde antes vivía Lucía, a la sazón la hija de su pareja Mecha. Hete aquí que el drama se venía desarrollando lentamente entre arreglos, revestimientos y grifería y se precipitó cuando la nietísima solicitó las llaves del inmueble para ocuparlo otra vez. Y lo que pasó después fue como si hubiera caído una bomba en la familia de Susana. Resulta que Miranda estaba renuente a abandonar el lugar dado que lo había reformado a su gusto, pero la diva se puso firme y le exigió a su yerno que se fuera. ¿Final feliz? Claro que no, como todo en la vida de una diva que se precie de tal. Según dicen, Joe exigió para salir de esa propiedad que se le abone, peso sobre peso, todo lo que había gastado en refacciones. Susana dijo que sí, pero nunca pensó que el “peso sobre peso” se transformaría en “dólar sobre dólar” y que sumándolos iba a alcanzar una suma de varios ceros. Pobre Susana, no se puede descuidar nunca...

Claudio Paul Caniggia se hizo unos retoques en la cara

Claudio Paul Caniggia está instalado en Miami por estos días

Con una novia jovencísima adicta al quirófano, era obvio que Claudio Paul Caniggia se entregaría al mundo de las agujas reparadoras. Igual no es cierto lo de los rellenos, el exfutbolista solo se animó a suavizar el ceño y las patas de gallo con unos toques de bótox. Nada de operación de párpados por ahora. Y, coqueto como es, también sumó hábito de nutrir el pelo y masajearlo con productos, ya que eso sí lo obsesiona bastante.

Instalados en Miami, donde decidieron quedarse a vivir con Sofía Bonelli, se los suele ver con conocidos compatriotas como Sebastián Lacroze (nieto de Amalita) y otros empresarios que coinciden en algunos de los restaurantes-bar que maneja su amigo Gaby Alvarez. Sobre los escándalos y declaraciones hirientes que surgen de su familia (Mariana Nannis y su hijo Alex, especialmente), dice no saber nada. “Posta no consumo noticias”, jura el Pájaro, fan del mojito que hacen en el bar Mezcalista. La realidad es que debe ser cierto que no le entran las balas. La prueba es su Instagram, en el que arroba a su prometida con emoticón de corona y anillo de brillantes.

Valeria Mazza: días de relax y definiciones laborales

Trabajo y relax. Valeria Mazza viajó a Europa e hizo un poco de todo. Disfrutó de los hermosos paisajes y también fue protagonista de importantes galas. En la foto, junto a su hija en las playas de Marbella Grosby Group

Embajadora de Turismo Mundial, homenajeada por su labor benéfica en el Festival de Cine de Cerdeña y conductora y embajadora de la gala Starlite, en Marbella, Valeria Mazza dejó huella en Europa.

Partió el 20 de julio con su hija Taína, estuvo unos días en Roma y terminó en la Costa del Sol, donde se encontró con su hijo mayor, Balthazar, que está estudiando ingeniería industrial y no vuelve a la Argentina hasta el mes de marzo del año próximo.

Feliz de reencontrarse con amigos y ver, de alguna manera, que el mundo vuelve a ser mundo, asume que no paró. Se la vio con Diego Boneta (el Luis Miguel de la serie de Netflix), Aitana Sánchez- Gijón, David Bisbal, y en unas fotos divertidísimas, junto a Marta Sánchez, que se declaró fan de su línea de anteojos. Tan grande fue la efusividad de la cantante que Valeria prometió llevarle un modelo súper especial en el mes de octubre.

Ya de regreso en la Argentina, se instaló en un hotel, muy “a su pesar” por la cuarentena obligatoria. Luego se abocó a terminar de cerrar un proyecto para la televisión abierta local, algo que venía postergando y considera que ahora es el momento. Mientras continúa con el proyecto Valeria Casa (su exclusiva línea de muebles), que presentó en Punta del Este, Uruguay, en enero pasado, y ahora lo busca concretar acá también. ¿Otro proyecto posible? La conducción de los Martín Fierro de la Moda. “Ojalá se dé. Primero porque me encantó la primera versión, en la que tuve la oportunidad de conducir. Y segundo porque la industria de la moda es enorme, vivimos tiempos horribles, así que está buenísimo reconocerla. Ojalá se hagan porque es necesario”, dijo la exmodelo, que también se asume amante de la cocina y ahora hace videos con su hija, una especie de clon con quien ya comparte guardarropas.

Nicole Neumann, preocupada... por la ex de Urcera

Nicole Neumann y su novio, Juan Manuel Urcera Gerardo Viercovich

Levemente preocupada está Nicole Neumann con la exnovia de su actual pareja, el joven piloto Juan Manuel Urcera. ¿Por qué? Porque se le aparece por todos lados. Micaela Álvarez Cuesta, la china en cuestión, stalkea a su ex y se le apersona. Sí, de casualidad... Acaba de suceder en San Martín de los Andes, donde se cruzaron los ex y a raíz de eso Álvarez Cuesta aprovechó para hacerle saber a Nicole Unteruberbacher (tal el verdadero apellido de Nicole) que todavía no está dicha la última palabra entre ella y Urcera. Dicen que en un mundo ideal siempre hay un ex que por un momento deja de ser un ex. ¡Danger, Nicole!

Por La Princesa

LA NACION