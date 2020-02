El actor pidió disculpas a la fallecida actriz por su ausencia y la de sus colegas en la despedida de sus restos

22 de febrero de 2020 • 19:04

Fue una de las actrices más queridas por el público. Su simpatía, su talento y su estilo único atravesaron a varias generaciones que disfrutaron de su histrionismo en la pantalla chica, pero también en el cine y en el teatro. Trabajó con decenas de colegas en ciclos recordados y en puestas que se convirtieron en éxitos de taquilla. Sin embargo, los últimos años de Beatriz Bonnet fueron de una soledad casi extrema. Al igual que la despedida de sus restos.

La emblemática actriz falleció este miércoles y su entierro se llevó a cabo el viernes en el cementerio de la Chacarita. Pero aquella despedida no estuvo a la altura ni de su nivel de estelaridad ni de su calidad humana: ninguno de sus pares se acercó a darle el último adiós.

Las imágenes desoladoras de aquel momento fueron retratadas por los medios y lograron conmover al público y también a un puñado de actores. "¡Perdón, Beatriz Bonnet, no saben lo que hacen!", escribió Ricardo Darín este sábado en su cuenta de Twitter.

El actor, además, resaltó el nivel humano de su colega: "Gracias por tu contagiosa alegría y tu compañerismo". El mensaje, que fue festejado por muchos de los seguidores de Darín, también recibió cuestionamientos. "¿No saben o no sabemos?", le preguntó uno de ellos. "No sabemos", contestó el actor, haciéndose cargo de su ausencia.

Carmen Barbieri, desde Mar del Plata, había sido una de las pocas personas pertenecientes al mundo artístico que se excusó por no estar presente. En Intrusos, explicó: "Está en mi corazón y es una mujer que amé. Yo no puedo ir porque estoy trabajando en Mar del Plata. Y la mayoría de las que trabajamos con ella y la queremos, estamos igual. Nora Cárpena, Marta González, Georgina Barbarossa en Carlos Paz, todas estaríamos ahí. Pero estamos en plena temporada y no podemos. Me siento mal por ver la soledad de su cajón y nadie alrededor".