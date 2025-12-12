La salud de Joaquín Levinton: cómo sigue el músico y qué dicen los médicos

Luego de sufrir un infarto durante esta madrugada en un bar de Palermo, Joaquín Levinton está fuera de peligro y se recupera favorablemente. El cantante, que fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Fernández, fue sometido a una intervención quirúrgica, en la que le colocaron un stent.

“Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”, informó a través de un comunicado de prensa la banda Turf.

Joaquín Levinton durante una presentación de Turf en la Plaza de Mayo Ignacio Sánchez

“En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, cerró el texto.

El momento del susto

Según pudo averiguar LA NACION, Levinton se encontraba en el restaurante El Timón (Avenida Dorrego 1679) cuando, alrededor de las 00.42, comenzó a sentir un malestar físico. Los amigos con los que se encontraba llamaron a emergencias. Personal del SAME lo asistió en el lugar y lo trasladaron al Hospital Fernández.

Fue la prensa de la banda quien se ocupó de dar las primeras noticias sobre la evolución del cantante gentileza Personal Fest

Según informaron en LN+, el cantante de 50 años sufrió un síndrome coronario agudo. Fue asistido en el shock room del Hospital Fernández y en el sector de hemodinamia le destaparon una arteria y confirmaron que sufrió un infarto. Luego, fue trasladado al sector de unidad coronaria y posteriormente al de terapia intensiva, donde se encuentra actualmente, ya compensado.

Horas antes de descompensarse, el artista de 50 años estuvo activo en Instagram, red social en la que acumula 452 mil seguidores. Publicó una foto en la que se lo pudo ver de espaldas a un espejo vestido con una remera blanca de manga larga, un pantalón con tiradores y medias. Asimismo, subió una segunda imagen para promocionar su nuevo libro titulado Las 4 puertas, hacia el orden interior. “Se vienen cositas”, comentó junto al emoji de un libro abierto y una carita con anteojos de sol.