Las hijas de Michael Bolton revelaron cómo se dieron cuenta de que su padre podía tener un tumor cerebral: “Fue súper extraño”

El cantante Michael Bolton brindó esta semana una extensa entrevista en la que brindó detalles de cómo atraviesa su vida luego de haber recibido el diagnóstico de cáncer cerebral. En un desprendimiento de aquella nota, sus hijas contaron cómo fue que se dieron cuenta de que a su padre algo le ocurría.

En pleno otoño 2023 el músico estaba disfrutando de una actividad familiar cuando sucedió algo inesperado: mientras jugaba a los bolos con sus hijos y nietos, el cantante de 72 años, que sueñe ser muy riguroso, no respetó su turno. Y lo volvió a hacer una y otra vez.

“ El incidente fue súper extraño ”, recordó su hija Taryn en la entrevista publicada por People, y explicó que aquel resultó ser un indicador de que Bolton estaba lidiando con un problema de salud, que luego sería diagnosticado como glioblastoma, una forma rara y agresiva de cáncer cerebral.

“Fue entonces cuando pensamos: ‘Algo le pasa en el cerebro’”, relató Taryn, de 45 años. Y agregó: “Todo lo que pasó fue extraño para él, pero no demasiado alarmante. Sin embargo, cuando lo mirás todo en retrospectiva… Nos perdimos muchas cosas”.

En ese entonces, Bolton se mantenía muy activo: había brindado varios conciertos, había participado de The Masked Singer, acababa de lanzar un nuevo álbum y había filmado un cameo en la película The Fabulous Four. Sin embargo, una actuación a mediados de noviembre en la isla Necker se vio empañada por un inusual ataque de náuseas y problemas de equilibrio . En ese momento, Taryn y sus hermanas Holly, de 47 años, e Isa, de 49, atribuyeron aquellos síntomas al estrés y al agotamiento.

Michael Bolton contó cómo es su vida luego de haber sido diagnosticado Foto: @MichaelBolton

“¿Es estrés? ¿Es sueño?”, recordó haberse preguntado Taryn. “Había estado trabajando sin parar todo ese tiempo. Viajando, haciendo espectáculos, haciendo de todo. Pensábamos: ‘Está envejeciendo, está cansado, está estresado’. Le explicamos todo esto, uno por uno’, relató.

Aquella partida de bolos se llevó a cabo justo después del Día de Acción de Gracias de 2023. Ese día, un poco antes de la cena, la familia del artista notó otra señal de alerta. “ Se cayó de la silla hacia la izquierda, lo cual nos resultó muy inusual. Es superatlético y no bebe, así que se cayó, y nos preguntamos: ‘¿Qué acaba de pasar?’”.

Ese mismo fin de semana, Bolton sufrió un fuerte dolor de cabeza y el lunes acudió al hospital. Allí le realizaron una resonancia magnética que confirmó que tenía un tumor cerebral.

Ese tumor fue extirpado por completo durante la cirugía y, aproximadamente una semana después, los médicos confirmaron que se trataba de un glioblastoma.

En la entrevista de portada, el músico le contó a People cómo enfrenta esta etapa de su vida marcada por las cirugías, sesiones de rayos y una nueva manera de ver el mundo. “ Te ves enfrentado a tu propia vulnerabilidad, pero también a tus fortalezas ”.

“En estas situaciones, utilizás tus recursos y tu determinación de una manera que nunca habrías imaginado”, remarcó. La primera cirugía fue exitosa. Tanto así que, según relató su hija Holly, minutos después de despertar, Bolton ya estaba cantando en la habitación del hospital. “Una enfermera me preguntó: ‘¿Sabías que él canta así?’”, recordó entre risas. Sin embargo, la recuperación se vio interrumpida por una infección que obligó a una segunda intervención quirúrgica en enero del año pasado.

Michael Bolton y la postal navideña que compartió con sus seguidores en diciembre de 2024 facebook.com/michaelbolton

Luego, comenzó un tratamiento intensivo con quimioterapia y radioterapia que finalizó en octubre. Bolton se somete a resonancias bimensuales para controlar el cáncer. Su médico, el neurooncólogo Ingo Mellinghoff, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, reveló que solo entre el 30% y el 40% de los pacientes logran la extirpación completa del tumor, como ocurrió en su caso.

En medio de la incertidumbre, su familia se volvió su principal apoyo. Sus tres hijas y sus seis nietos lo acompañan en el día a día en su hogar de Westport, en Connecticut. “Estamos en esto juntos, y eso es todo”, sintetizó Taryn.