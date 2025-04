Michael Bolton se sincera sobre su dura batalla contra el cáncer cerebral: “No voy a caerme sin pelear”

La vida de Michael Bolton, el artista que le puso voz a éxitos como “How Am I Supposed To Live Without You” o “When A Man Loves A Woman”, dio un giro radical a fines de 2023. El cantante fue diagnosticado con glioblastoma, uno de los tipos de cáncer cerebral más agresivos y difíciles de tratar, por el cual continúa recibiendo tratamiento médico.

En una entrevista íntima con la revista People, el músico de 72 años compartió cómo enfrenta esta etapa de su vida marcada por las cirugías, sesiones de rayos y una nueva manera de ver el mundo. “ Te ves enfrentado a tu propia vulnerabilidad, pero también a tus fortalezas ”, expresó el artista, quien recibió el diagnóstico dos años atrás, cuando fue sometido de urgencia a una primera operación cerebral que reveló la presencia del tumor.

“En estas situaciones, utilizás tus recursos y tu determinación de una manera que nunca habrías imaginado”, remarcó. La primera cirugía fue exitosa. Tanto así que, según relató su hija Holly, minutos después de despertar, Bolton ya estaba cantando en la habitación del hospital. “Una enfermera me preguntó: ‘¿Sabías que él canta así?’”, recordó entre risas. Sin embargo, la recuperación se vio interrumpida por una infección que obligó a una segunda intervención quirúrgica en enero del año pasado.

Luego, comenzó un tratamiento intensivo con quimioterapia y radioterapia que finalizó en octubre. Bolton se somete a resonancias bimensuales para controlar el cáncer. Su médico, el neurooncólogo Ingo Mellinghoff, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, reveló que solo entre el 30% y el 40% de los pacientes logran la extirpación completa del tumor, como ocurrió en su caso.

En medio de la incertidumbre, su familia se volvió su principal apoyo. Sus tres hijas, Holly, Isa y Taryn, y sus seis nietos lo acompañan en el día a día en su hogar de Westport, en Connecticut. “Estamos en esto juntos, y eso es todo”, sintetizó Taryn.

Este contexto familiar llevó a Bolton a reflexionar sobre el legado que quiere dejar a sus descendientes. Ya no se trata de discos ni de premios (tiene dos Grammy y más de 75 millones de copias vendidas), sino de transmitir valores. “ ¿Cómo les doy cosas que puedan quedarse con ellos? Lecciones de vida, amor. Quiero estar del lado correcto en ese sentido ”, menciona el cantante, quien elige mantenerse “esperanzado” ante la adversidad.

Aunque temporalmente alejado de los escenarios, Bolton no renunció a su arte. Trabaja con un entrenador vocal, realiza ejercicios de voz y se mantiene activo físicamente con un preparador personal. También dedica parte de su rutina a la meditación y juega al golf.

“ No voy a caerme sin pelear, quiero seguir adelante ”, afirma con convicción, compartiendo que trabaja en una canción que llevará ese título. “Ahora encuentro consuelo con más facilidad. Todo esto me dio un sentido de apreciación más agudo”, confiesa. E insiste: “Sucumbir no es una opción”.

Tras la publicación de la entrevista en la revista, el artista recurrió a las redes sociales para agradecer el apoyo recibido y reflexionar sobre el significado de contar su historia públicamente.

“Compartir un capítulo tan profundamente personal de mi vida no ha sido fácil”, apuntó primero en un mensaje en su cuenta de Instagram, que acompañó de una foto en la que se lo ve rodeado de su círculo íntimo. “ Mi esperanza al compartir esta parte de mi viaje es que pueda ofrecer consuelo a otras familias que enfrentan desafíos similares , y tal vez incluso inspirar a aquellos que navegan por su propia adversidad”, aseguró.

El músico también destacó el trabajo realizado por el equipo que hizo posible la publicación de su historia. “Quiero tomar un momento para agradecer al increíble equipo que me ayudó a contarla, y que convirtió lo que podría haber sido un día muy difícil en algo verdaderamente significativo, e incluso alegre, para mí y mi familia”.

El artista, que ha recibido el afecto de millones de fans a lo largo de su carrera, cerró su mensaje con un reconocimiento especial al público. “También quiero darles las gracias a todos por el amor, apoyo y paciencia que me han demostrado en este tiempo. He sacado fuerza de su aliento, y sigo sacando fuerza de ello cada día a medida que avanzo en este viaje”, escribió.