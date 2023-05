Las hijas de Sylvester Stallone revelaron la extraña habilidad que desarrolló su sobreprotector padre: “Es un sabio cuando se trata de nuestra vida amorosa”

escuchar

Sylvester Stallone es un padre celoso de sus tres hijas. Sin embargo, en lugar de ponerse en contra de que sus chicas tengan citas, prefiere jugar de aliado y aconsejarlas. Incluso, es el encargado de escribir los mensajes con los que las chicas terminan algunas de sus relaciones.

“Mi padre es un sabio cuando se trata de nuestra vida amorosa, nos ayuda en muchas áreas”, dijo Sistine Stallone, una de las hijas de la estrella de Rambo, durante una charla en el podcast Giggly Squad de Paige DeSorbo y Hannah Berner. “ Por ejemplo, él escribe la mayoría de los mensajes de texto con los que rompemos relaciones ”, agregó la joven de 24 años.

La hermana de Sistine, Sophia Stallone, rectificó la historia: “Sugiero encarecidamente a las chicas que se acerquen a su padre y le pidan que escriba un mensaje de ruptura porque los hombres conocen a los hombres. Te lo aseguro”, agregó la mujer de 26 años. “ Y nuestros ex nunca se han enojado por la honestidad de nuestros mensajes ”, sumó haciendo referencia a las reacciones de los destinatarios.

Scarlet Stallone, Sistine Stallone y Sophia Stallone PARAMOUNT+

A pesar de la buena onda a la hora de ayudarlas, las chicas reconocieron que a veces su padre se pone en modo celoso y protector y puede ser “muy huraño”. “Nosotras decirnos, ‘Este chico es un buen partido, vamos a traerlo a casa’, y cuando eso pasa nuestro papá siempre se muestra distante”, reveló Sistine. “Se queda en una esquina y no dice nada, solo con el fin de intimidar”.

Sophia bromeó diciendo que el nominado al Oscar, de 76 años, “siempre tiene un habano en su mano” para reforzar su imagen de hombre duro. “Una vez le pregunté: ‘¿Por qué haces eso? Y él me respondió: ‘En los primeros cuatro minutos de conocerlo, puedo saber si un novio va a durar o no, y por eso a veces no pierdo el tiempo’”, compartió Sistine. “Y siempre tiene razón”, añadió entre risas.

Las mujeres, que están ambas solteras, coincidieron en que su padre se la hace más fácil a su hermana pequeña. “Solo le gustan los novios de mi hermana Scarlet”, dijo Sophia a los oyentes sobre la joven de 20 años, que actualmente está saliendo con el atleta de la Universidad de Miami Louis Masquelier-Page.

Stallone está en el ojo público gracias a un nuevo proyecto: La familia Stallone. Se trata de un reality show recientemente estrenado por Paramount+ en el que participa “Sly” con toda su familia. Inspirado en el exitoso modelo que impusieron las hermanas Kardashian, en cada capítulo la vida familiar del protagonista de la saga Rocky queda al desnudo.

“Es intimidante para la mayoría de los chicos saber que tu papá es Sylvester Stallone; cuando lo conocen, no suelen regresar”, admitió una de ellas antes del estreno.

Además de Sophia, Sistine y Scarlett, Sylvester también tuvo dos hijos, Sage, que murió de una enfermedad coronaria en 2012 a la edad de 36 años, y Seargeoh, de 44 años, fruto de su matrimonio con su primera esposa, Sasha Czack.

En agosto del año pasado, Jennifer Flavin, la actual esposa del actor, solicitó el divorcio. “Me entristece anunciar que, después de 25 años de matrimonio, me divorcié de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que tuvimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas”, escribió ella en un comunicado.

El sitio TMZ, a su vez, compartió los documentos del divorcio. En ellos, Flavin acusa al padre de sus hijas de ocultar propiedades para que no entren en la división de bienes. Sus abogados aseguraron: “Bajo información y creencia, el esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y/o desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal”. Por esta razón, pidieron que se le impida a Stallone disponer de sus activos mientras dure el proceso judicial. Sin embargo, Page Six informó al mes siguiente de que la pareja se había reconciliado.

“Ellos decidieron probar otra vez. Simplemente dieron marcha atrás y volverán a intentarlo”, aseguró una fuente cercana a la pareja. Por su parte, un miembro del equipo de prensa del actor agregó que ambos pudieron “dialogar y ser capaces de trabajar en sus diferencias” y que estaba “extremadamente felices”.

