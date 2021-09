Las hilarantes historias de Fabiana Cantilo en Los Mammones: de su relación con Andrés Calamaro a la predicción de Charly

Fabiana Cantilo se sentó en el living de Jey Mammon y sacó todo su histrionismo. No esquivó las preguntas del conductor, quien recorrió anécdotas de su pasado en las que la “emperatriz del rock argentino” ahondó aún más. Desde sus romances con rockeros a sus encuentros gastronómicos con Luis Alberto Spinetta. Relajada, divertida y con lengua karateca, la cantante [que se presenta mañana a las 21, en el Auditorio Belgrano] admitió que tuvo un romance con Andrés Calamaro, reveló hace cuánto tiempo no tiene sexo y aseguró que fue Charly García quien le predijo que no tendría hijos ni pareja estable.

Después de la presentación que le hicieron en el programa, apareció ella vestida de rojo. La cantante, con picardía, le hizo frente a cada una de las preguntas de Mammon, quien bromea siempre en sus entrevistas con ir “directo al hueso”. Además de recorrer temas sensibles, como su relación con Fito Páez -que va de la tormenta a la calma- y de los titulares que, según dijo, viralizan fake news [como cuando se dijo que el entorno de García no le permitía acercarse al músico o que se había separado de Fito por culpa de Charly], Cantilo se sometió a un ping pong de preguntas y respuestas y sorprendió con su franqueza sobre algunos temas como por ejemplo su periodicidad sexual.

“Hace 8 años que no la veo ni la siento”, dijo sobre su intimidad. “¡Qué título!”, contestó el conductor que se sorprendió con sus palabras y repreguntó: “¿Hace 8 años?”. Y ella sumó: “Yo hace 8, casi 9, que estoy limpia de toda sustancia... [algo que había contado días atrás] y, además, estoy limpia de la otra sustancia, que son los hombres”.

Luego Jey Mammon quiso saber: “¿Te gustaría encontrar un tipo?” “No, justamente... Soy muy feliz así. Salvo que venga, no sé, un médico de frontera. ¡Qué no moleste!”, ahondó la invitada.

Fabiana Cantilo, en Los Mammones

“¿Por qué un médico de frontera?”, le siguió el juego Jey. “Pasa que yo siempre salí con músicos del rock y tienen fans... Y sé que las voy a matar”, explicó Cantilo y continuó: “Yo salía con todos músicos de rock, con quién no salí”.

Ante este testimonio, Mammon tuvo una ocurrencia y quiso saber si sería garante de Andrés Calamaro. “¡Qué pregunta rara, me gustó! Ni en pedo. Primero: hace años que no me llama... ¡Llamá, Andrés´”, bromeó Fabiana. Entonces en ese contexto distendido se sintió libre para contar una primicia: “Yo fui novia... Fui amante de Andrés” . Y agregó: “Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mí, no... (...) Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. (...) Cuando salíamos a la noche, Andrés no me dejaba quedarme a dormir (en su casa)”.

Luego de escuchar el relato, Mammon expresó: “Creo que Andrés te va a llamar pronto”. Y ella lejos de achicarse, imitó al cantante de “El salmón”. “Yo creo Fabi que es muy lindo todo... que está muy bien. Soy igual a Bob Dylan...”, lanzó haciendo uso de sus habilidades para imitar la voz de Calamaro. “¡Lo maté!”, dijo entre risas.

Las 21 de las 21

En la sección de preguntas de Mammon en que el invitado debe contestar con un “sí” o un “no” llegó el momento en que Fabiana tuvo que hablar de su famosa prima Patricia Bullrich. Antes el conductor había intentado abrir ese canal, pero ella rápidamente había esquivado el tema. “¿Canta bien tu prima Patricia Bullrich?”, quiso saber Jey. “Dale con Patricia, como rompen (...) con Patricia”, devolvió antes de mostrar la paleta con la respuesta que se inclinó por el “no”. Y sumó: “Tengo un montón de primos, ¿por qué no me preguntan por los demás? Me rompe las bolas porque es para que hable de política. No me preguntes nunca más sobre ella, en la vida”.

“No te voy a preguntar más sobre ella... ¿Es verdad que jugaban a los soldaditos cuando eran chicas?”, retrucó pícaro el conductor. Al tiempo que Cantilo volvió a levantar la paleta del “no”, entre risas.

Luego de la divertida charla y las picantes declaraciones de Cantilo, Mammon la invitó a cantar junto a él como suele hacer con todos sus invitados. Juntos interpretaron conocidas canciones de ella como “Nada es para siempre”, de Fito, y “Superhéroes”, de los tiempos que era corista de García. El mini show terminó con Fabi coqueteando con Mammon recostada sobre del piano.

LA NACION