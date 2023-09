escuchar

Cuando la noticia sobre la muerte de Silvina Luna pasó ayer de ser un rumor ensordecedor a una triste realidad, una de las frases que más se escuchó fue “decidieron desconectarla”. Luego de más de 70 días internada en el Hospital Italiano y con la salud muy frágil, la familia decidió dejarla ir. ¿Cómo tomó Ezequiel, su hermano, la dura decisión? ¿Qué le dijeron los médicos de la modelo y actriz?

Quien reveló el momento más complicado que tuvo que atravesar Ezequiel fue Ángel de Brito anoche en LAM, el programa que conduce en América. El periodista, quien durante toda la internación de Luna habló con su círculo más cercano y dio detalles de lo que sucedía con la modelo día a día, reconstruyó el momento en que el joven tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida.

Sin sus padres, quienes fallecieron hace ya varios años, toda la responsabilidad recayó sobre el joven, el único familiar directo de Silvina. “Yo ayer un poco lo adelantaba. Sabía que iban a dejarle de hacer todos los tratamientos para que descanse en paz”, abrió el periodista su programa luego de repasar la carrera de la ex Gran Hermano con imágenes de sus trabajos en los medios y con fragmentos de la última entrevista que brindó antes de morir.

“Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana” , explicó.

“Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada. Esta era la realidad de Silvina. Ya a nada respondía, y entonces los médicos tuvieron que explicarle un par de veces”, siguió el conductor y aclaró que si bien no habló con Ezequiel, sí lo hizo con gente cercana y que le contaron que al principio transitó la “negación de no querer soltar”, como le puede pasar a cualquiera, y de intentar buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida. “Y un milagro, también”, acotó.

Silvina con Jorge, su papá, y Ezequiel

Pero el cuadro se complicó cada vez más. “Finalmente ayer, cuando la intubaron, le volvieron a decir ´no hay mucho más por hacer desde la medicina y es muy difícil que Silvina viva sin estar conectada a los aparatos´... al respirador, a la sonda, a la diálisis ́. Finalmente, E zequiel comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir porque estaba muy débil, con nuevas infecciones”, describió. “Ayer tomaron la decisión que finalmente se llevó a cabo hoy”, dijo De Brito anoche.

Silvina Luna murió este jueves a los 43 años a raíz de una complicación en su estado de salud, por la que tuvo que ser intubada de nuevo a raíz de la aparición de una nueva bacteria en su organismo. La actriz permanecía internada en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires desde el 13 de junio, en medio de su diagnóstico por hipercalcemia e insuficiencia renal que fue desencadenado por la intervención a la que se sometió a manos de Aníbal Lotocki.

Silvina Luna se hizo una cirugía para aumentar sus glúteos con el médico Aníbal Lotocki y con el tiempo empezó a sentirse mal

Luna se sometió a una intervención de aumento de glúteos en 2011 que realizó Lotocki, quien fue denunciado en numerosas ocasiones por mala praxis. A raíz de la operación, la actriz comenzó a presentar complicaciones en su estado de salud, que se agravaron durante el último tiempo. Y finalmente murió ayer luego de una larga agonía.

Qué dijo Silvina Luna en su última entrevista

Un mes antes de ser internada en el Hospital Italiano, Silvina Luna protagonizó una entrevista mano a mano con De Brito en la que detalló cómo se sentía en aquel momento con respecto a su salud.

Silvina Luna dio su última entrevista en el programa de Ángel de Brito Instagram: @angeldebritooki

“Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo, donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, expresó la modelo. Luna se encontraba a la espera de un trasplante de riñón para tratar de superar la insuficiencia renal que padecía producto de la intoxicación que le causó el metacrilato.

“Hay días que digo: ‘No puedo más’. Tengo mucha fe, visualizo que voy a ser trasplantada y quiero trasplantarme para recuperar mi vida. Sé que me voy a recuperar, pero mi vida no va a ser la misma de antes”, había contado entonces la actriz y modelo que dio batalla hasta su último respiro.

