Las mejores fotos de la despedida de soltera de Pampita Ardohain

Feliz y sonriente, Pampita paseó por la ciudad y compartió luego junto a más de treinta amigas una divertida cena en el Hipódromo de Palermo Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2019 • 23:51

Llegó la gran noche. El único pedido de la agasajada era que no hubiera strippers; el resto, lo dejó en manos de sus amigas más íntimas. Así, este jueves por la noche, Pampita Ardohain despidió su soltería a pura sonrisa y con un sensual y gracioso atuendo.

Antes de llegar al lugar elegido, un restó de estilo francés en el Hipódromo de Palermo, sus amigas la pasearon por la ciudad. Ella, cual reina de belleza, saludó a todos los que la miraban, asomada al techo corredizo de un auto.

La escoltaban dos de sus mejores amigas, la actriz Julieta Novarro y la Dj Puli Demaría, que durante el paseo fue designada como conductora.

En total, las invitadas eran más de treinta, entre las que se encontraban Rocío Guirao Díaz, Geraldine Neumann, Barby Franco y Angie Balbiani. Como le fueron adelantando durante el día y ella reveló en su programa, la temática de la noche tuvo que ver con Halloween, por eso todas menos Pampita iban vestidas de negro, con alguna alegoría a la noche de los muertos.

Una vez en el restaurante, las divertidas invitadas se convirtieron en protagonistas de la velada y no tuvieron vergüenza de bailar sobre las sillas -e incluso sobre las mesas- junto a la agasajada.

"Quieren ir a dos boliches, no sé cómo vamos a terminar", dijo hoy la modelo al iniciar el ciclo que conduce en Net TV, Pampita Online. "Pedí faltar mañana [al programa] pero no me dejan", confesó, entre risas, además de confesar que se encontraba "muy asustada" por lo que podrían haber tramado sus amigas. "Me dan miedo todas juntas. Para mí hay que apagar los celulares, guardarlos en una cajita con llave y después al final se los devuelvo", propuso.

Entre las grandes ausentes se contó a Barbie Simons, quien se encuentra por estos días en Londres por cuestiones laborales.

El agasajo incluyó un paseo por la ciudad, siguió en un exclusivo restaurante francés del Hipódromo de Palermo y terminó a puro baile Crédito: Gerardo Viercovich

Pampita Ardohain, íntegramente de blanco, a pura sonrisa en su despedida de soltera Crédito: Gerardo Viercovich

Geraldine Neumann y Angie Balbiani fueron algunas de las invitadas a la celebración Crédito: Gerardo Viercovich

Rocío Guirao Díaz, colega, amiga y panelista de Pampita Online también fue de la partida Crédito: Gerardo Viercovich

Puli Demaría fue una de las encargadas de organizar la despedida Crédito: Gerardo Viercovich

Rocío Guirao Díaz, junto a sus compañeras de Pampita Online Anto Macchi y Agus Peñalva Crédito: Gerardo Viercovich

Junto a algunas de sus amigas, al llegar al Hipódromo de Palermo Crédito: Gerardo Viercovich

La agasajada junto a algunas de las más de treinta invitadas al llegar al lugar donde comenzó el festejo Crédito: Gerardo Viercovich