Pampita Ardohain no quiere strippers en su despedida de soltera

Pampita Ardohain, de festejo, antes de casarse con Roberto García Moritán

Poco se sabe de la despedida de soltera de Pampita Ardohaín, pues es un secreto guardado bajo siete llaves. A decir verdad, todo es sorpresa porque hace unos meses, la modelo y conductora ni siquiera estaba de novia. Pero su romance con Roberto García Moritán creció en apenas unos meses, tanto que la boda será el viernes 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci.

Lo que podemos contar es que la despedida de soltera de Pampita será esta noche, que la previa arranca en la casa de Barbie Franco, continúa en la de la agasajada y luego todas se van a bailar a Tequila. Y sí, la modelo y conductora puso condiciones para el festejo.

"Estoy tranquila, para nada ansiosa por la despedida", dijo Pampita en Involucrados (América), antes de entrar a grabar su programa Pampita online. "No sé nada. Lo que ellas quieren. Me gusta que me sorprendan. Lo único que pedí es que no que no hubiera strippers porque ya estamos grandes. No me gusta el descontrol. Ellas saben".

Sobre si invitó a su ex, Benjamín Vicuña, y a la China Suárez a la boda. "No hago comentarios. De lo que diga la prensa no me hago cargo. No quiero responder", remarcó y se despidió sin dar mayores precisiones.

Por otra parte, Barbie Franco dio más detalles de la fiesta en esta noche de brujas. "La previa arranca en casa. Seguimos en la casa de Carolina y terminamos en Tequila. Está prendido fuego el chat. La única condición que puso es no llevar celulares ni strippers. Ni tampoco souvenirs con formitas. Y no quiere regalos de boda".

¿Cuántas son? "Sé que hay amigas de viaje. Se fueron sumando y creo que somos 45 chicas". Además explicó si sabía o no que estaba invitada a la boda, pero después de la medianoche. "Fue un papelón en el 'Bailando por un sueño' . Yo ya sabía y lo hablamos en el programa de Pampita. Fue para jugar un poco porque a Marcelo (Tinelli) tampoco lo había invitado a la cena. Quedó gracioso".

