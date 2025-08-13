Las palabras de Julieta Prandi para Emanuel Ortega, horas antes del veredicto: “Es mi sostén, mi amor ”

En las próximas horas se conocerá el veredicto de la Justicia contra el empresario gastronómico Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica. Esta mañana, la conductora y modelo habló con la prensa antes de partir rumbo al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana sobre cómo pasó la noche, sus expectativas y el apoyo de su actual pareja, el músico Emanuel Ortega. “Tengo un campeón. Es el mejor”, aseguró.

Abordada en la puerta de su casa por el notero del programa Lape Club Social, la modelo y conductora contó cómo pasó la noche. “Tomé algo y dormí, pero con mucha ansiedad y mucha angustia. Necesito llegar y escuchar la sentencia”, explicó. Además, Prandi aseguró que espera que los jueces puedan dar una “sentencia ejemplificadora” y paz.

“¿Creés que va a ser condenado?”, quiso saber el cronista. “Sí, por supuesto, unos cuantos años”, respondió ella, con mucha seguridad. “20 o más. Lo siento, lo sabe todo el mundo”, sumó.

Emanuel Ortega, el gran sostén de Julieta Prandi

“Tu novio, ¿cómo se comportó en estos días?”, le consultó el notero mientras ella subía al auto, donde Ortega la esperaba. “Es de fierro. Es increíble, es mi sostén, es mi amor y me tiene que llevar ya mismo a Campana porque no llegamos”, dijo con una sonrisa y asintió cuando le preguntaron si era el amor de su vida.

En ese momento, el notero le agradeció a Ortega, sentado en el lugar del conductor, por cuidar y apoyar a la modelo. “Gracias a ustedes por apoyarla a ella, porque a la vez están mandando un mensaje a miles de mujeres que necesitan que este día cambie para bien las cosas”, respondió el músico. “Tenés un amor y tenés un campeón”, le aseguró el notero a Prandi antes de despedirse. “Claro que tengo un campeón. Por supuesto. Es el mejor”, agregó ella y se fue rumbo a Campana.