Las primeras imágenes de Julieta Cardinali como Claudia Villafañe en la serie Maradona: sueño bendito

Maradona: sueño bendito , la bioserie de Amazon Prime Video que repasará la vida de Diego Armando Maradona desde su infancia hasta su retiro del fútbol, contará con la participación de Julieta Cardinali en el papel de Claudia Villafañe. Emocionada por formar parte del proyecto, la actriz compartió las primeras imágenes de su personaje.

Si bien la ficción aún no tiene fecha de estreno, la plataforma de strreaming ya difundió varios adelantos de los capítulos que narrarán la vida del astro.

Caracterizada como la “Tata”, Cardinali interpretará a Villafañe en edad adulta. En un video publicado en las últimas horas en las cuentas de Amazon Prime Video y de la actriz, se dieron conocer algunas de las escenas que la tendrán como protagonista.

“Diego tiene este problema desde hace más de 15 años y yo estoy hace 15 años cuidándolo, sola”, dice Cardinali mientras encarna a Claudia, con el pelo rubio y un look a tono con el que la madre de Dalma y de Giannina lucía a finales de los noventa. El avance retrata el momento en que el futbolista sufría un ataque cardíaco en Punta del Este a comienzos del año 2000.

Entusiasmada por formar parte de la nueva producción, Cardinali expresó en su cuenta de Instagram: “A todos los que participamos en este proyecto nos emociona que vean la serie cuando se estrene, próximamente”, anunció.

La primera temporada de la serie constará de 10 episodios de una hora de duración. La ficción fue escrita por dos de los creadores de El Marginal -Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky- y dirigida por el cordobés Alejandro Aimetta.

De menor a mayor en sentido cronológico, Maradona tiene en la serie el rostro de tres actores distintos. Nicolás Goldschmidt y Nazareno Casero protagonizarán al deportista en sus años primeros años y luego como jugador profesional respectivamente, mientras que Juan Palomino retratará su etapa más madura. Laura Esquivel y Julieta Cardinali interpretarán a Claudia Villafañe, en tanto que Mercedes Morán y Rita Cortese encarnarán a Dalma Salvadora Franco, mejor conocida como “Doña Tota”, madre del futbolista y esposa de “Don Diego”, que a su vez llevarán a la pantalla Pepe Monje y Claudio Rissi.

Completan el elenco otros actores reconocidos como Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher (ambos en el rol del histórico representante del 10, Guillermo Coppola), Darío Grandinetti (César Luis Menotti), Marcelo Mazzarello (Carlos Salvador Bilardo), Nicolás Furtado (Daniel Passarella), Eva De Dominici (Lucía Galán) y Peter Lanzani, cuyo personaje será Jorge Cyterszpiler, el primer manager de Maradona.

La expectativa que se había creado alrededor de esta larga y compleja producción desde principios de 2019, cuando el rodaje se puso en marcha, creció de manera inevitable, tras la muerte de su protagonista. Una de las primeras aspiraciones de esta producción era hacer coincidir el estreno mundial de la serie con la fecha del cumpleaños número 60 del ídolo, el pasado 30 de octubre, pero ese anhelo resultó imposible por una sucesión de demoras, polémicas y complicaciones. Maradona, sueño bendito es una producción conjunta de BTF Media, Dhana y Raze (la empresa de contenidos creada por la actriz colombiana Sofía Vergara).

La primera temporada de la serie comienza en Punta del Este, durante aquellos dramáticos episodios en medio de los cuales corrieron los peores rumores sobre la salud del ídolo, corroborados por aquella pantalla completamente a oscuras que durante tres minutos ocupó la señal de Crónica TV. Y en términos deportivos culmina con el máximo triunfo de su carrera, el campeonato mundial obtenido en 1986 en México por el seleccionado argentino del que fue capitán y figura.

El extenso rodaje dejó a la vista el carácter internacional de una producción muy ambiciosa. Se hizo en distintos exteriores de Buenos Aires (de Villa Fiorito a la cancha de Boca Juniors), Punta del Este, Ciudad de México, Barcelona y Nápoles.

La oposición de la familia a la serie

La producción de la serie que reflejará todos los aspectos de la vida del futbolista contó con la aprobación del mismísimo Diego Maradona. Sin embargo, en el entorno íntimo del exentrenador de la selección argentina, la serie generó un enorme revuelo porque Claudia Villafañe será representada como “la villana” de la historia y, además, no cuenta con el consentimiento ni la aprobación del uso de su imagen ni de su nombre .

En este sentido, Dalma Maradona reveló que exigieron a los productores que modificaran sus nombres por no tratarse de una historia verídica. Y ahora, la exesposa del astro publicó en sus redes sociales una grave denuncia contra los productores de la ficción.

“Están muy ocupados ofreciéndoles plata a amigos míos del medio para promocionar la serie en la que usan mi nombre sin mi consentimiento”, comenzó en su posteo la campeona de la primera edición de MasterChef Celebrity (Telefe). “Mejor ocúpense de responder las cartas documento que les mandé hace más de un año”, concluyó la mamá de Dalma y Gianinna.

De esta manera, la empresaria efectuó una severa acusación contra los responsables de la ficción y se desató un nuevo escándalo por el proyecto audiovisual que no tiene la autorización ni el consentimiento de la exmujer ni de las hijas del Diez. Mientras tanto, los productores de la serie, que aún no tiene fecha de estreno pero se estima que saldrá a la luz antes de fin de año, todavía no realizaron ningún descargo.

LA NACION