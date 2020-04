Las protagonistas de Sex and the City, unidas por el coronavirus Fuente: Archivo

Las diferencias entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall hacían que una reunión entre las protagonistas de Sex and the City fuese imposible. Sin embargo, el coronavirus logró lo que el dinero no: juntar a las cuatro mujeres para enviar un mensaje de agradecimiento y buenos augurios. Sarah, Kim, Kristin Davis y Cynthia Nixon participaron de un podcast llamado "Bradshaw Boys" y dejaron sus problemas de lado para unirse bajo una misma causa.

Después de que una trabajadora de la salud contara cómo vive la pandemia en Nueva York, una de las ciudades más afectadas del mundo , Nixon hizo referencia al hospital en donde trabajaba la mujer. "Yo sé lo increíble que es tu hospital, ustedes le salvaron la vida a mi mamá cuando tuvo un ataque al corazón en 2001", dijo la actriz que interpretaba a Miranda. "Gracias por lo que están haciendo. Ustedes son nuestros héroes en este momento. Por favor cuídense y gracias desde lo más profundo de mi corazón".

Parker también expresó su gratitud hacia todos los trabajadores de la salud. "Creo que nunca nos imaginamos que íbamos a deberle tanto a toda la comunidad médica. No sé cómo agradecerles por todo lo que hacen".

"Muchísimas gracias por todo. Sabemos que es un trabajo muy difícil y significa mucho para todos nosotros que ustedes estén ahí en primera línea, dispuestos a salvarnos. Sigan trabajando duro, nosotros estamos pensando en ustedes", agregó Davis, quien le daba vida a Charlotte.

Por último, Cattrall también se unió a las felicitaciones. "Sin ustedes no podríamos seguir. Estoy feliz de saber que con nuestro saludo podemos ponerles una sonrisa en sus rostros mientras van camino a sus trabajos. Estamos con ustedes, los amamos. No podríamos hacer nada sin su trabajo".

Además de las cuatro mujeres, en el podcast participaron David Eigenberg , quien interpretaba al marido de Miranda, Steve, y Willie Garson , que hacía de Stanford Blatch. "Los admiramos y les enviamos nuestro amor y nuestra esperanza. Queremos desearles lo mejor y que sepan que desde nuestros lugares hacemos todo lo posible para cuidarlos", dijo el primero. "Gracias por el trabajo duro, es increíble lo que están haciendo. Sé que muchas veces no sienten la gratitud, pero la gente es consciente de que están salvando vidas todos los días", agregó Garson.